INEOS Grenadier Quartermaster 2025: precios y versiones en México
La pickup británica llega al país con motor BMW, tracción 4x4 permanente y equipamiento de lujo para terrenos extremos.
La firma británica INEOS Automotive confirmó la llegada a México de la Grenadier Quartermaster 2025, una pickup inspirada en el clásico Defender, diseñada para enfrentar las condiciones más extremas de terreno y carga, sin renunciar al lujo.
El Grenadier Quartermaster destaca por su chasis de largueros, carrocería de acero galvanizado y ejes rígidos Carraro, elementos poco comunes en pickups modernas. A ello se suman una suspensión reforzada, bloqueo de diferencial central, placas protectoras y una caja de transferencia con dos velocidades, características que la convierten en una auténtica herramienta todoterreno.
Bajo el cofre incorpora un motor BMW de seis cilindros en línea y 3.0 litros, capaz de generar 281 caballos de fuerza y 331 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades con modo manual. La tracción integral permanente se complementa con modos de manejo Off-Road y Wading, diseñados para sortear lodo, agua o pendientes pronunciadas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Diseño y equipamiento premium
El equipamiento es uno de sus mayores atractivos: faros LED, rines de 17 pulgadas, barras de techo y llanta de refacción de tamaño completo. En el interior, ofrece tapicería de cuero, asientos calefactados, iluminación ambiental, brújula con altímetro y un sistema de audio premium.
En tecnología, el modelo incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cámara de visión trasera, sensores de estacionamiento y navegación Pathfinder Off-Road, ideal para rutas sin caminos definidos.
En materia de seguridad, equipa un completo paquete de ADAS con freno autónomo de emergencia, alerta de cambio involuntario de carril, detector de fatiga y asistente de velocidad inteligente, además de alarma antirrobo e inmovilizador.
Versiones y precios en México
Quartermaster: $1,999,999
Trialmaster Edition: $2,199,000
Fieldmaster Edition: $2,399,000
Cada versión responde a un propósito distinto: la Quartermaster base ofrece versatilidad para trabajo o aventura; la Trialmaster está pensada para terrenos extremos; y la Fieldmaster prioriza el confort y la exploración.
Con este lanzamiento, INEOS refuerza su presencia en el mercado mexicano con una pickup que combina tecnología alemana, diseño británico y espíritu aventurero, situándose como una alternativa premium frente al Jeep Gladiator.
no te pierdas estas noticias
INEOS Grenadier Quartermaster 2025: precios y versiones en México
Pulso Online
La pickup británica llega al país con motor BMW, tracción 4x4 permanente y equipamiento de lujo para terrenos extremos.
Ford Territory Hybrid 2026 llega a México con motor electrificado
Pulso Online
La SUV compacta incorpora dos versiones híbridas con hasta 1,200 km de autonomía y alto nivel de equipamiento.
Quién paga los daños del auto si se queda atrapado en una inundación
El Universal
La cobertura amplia de seguro de auto como salvavidas en casos de inundación