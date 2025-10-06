logo pulso
INEOS Grenadier Quartermaster 2025: precios y versiones en México

La pickup británica llega al país con motor BMW, tracción 4x4 permanente y equipamiento de lujo para terrenos extremos.

Por Pulso Online

Octubre 06, 2025 11:53 a.m.
A
Grenadier Quartermaster combina lujo y capacidad off-road.

Grenadier Quartermaster combina lujo y capacidad off-road.

La firma británica INEOS Automotive confirmó la llegada a México de la Grenadier Quartermaster 2025, una pickup inspirada en el clásico Defender, diseñada para enfrentar las condiciones más extremas de terreno y carga, sin renunciar al lujo.

El Grenadier Quartermaster destaca por su chasis de largueroscarrocería de acero galvanizado y ejes rígidos Carraro, elementos poco comunes en pickups modernas. A ello se suman una suspensión reforzadabloqueo de diferencial centralplacas protectoras y una caja de transferencia con dos velocidades, características que la convierten en una auténtica herramienta todoterreno.

Bajo el cofre incorpora un motor BMW de seis cilindros en línea y 3.0 litros, capaz de generar 281 caballos de fuerza y 331 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades con modo manual. La tracción integral permanente se complementa con modos de manejo Off-Road y Wading, diseñados para sortear lodo, agua o pendientes pronunciadas.

Diseño y equipamiento premium

El equipamiento es uno de sus mayores atractivos: faros LEDrines de 17 pulgadasbarras de techo y llanta de refacción de tamaño completo. En el interior, ofrece tapicería de cueroasientos calefactadosiluminación ambientalbrújula con altímetro y un sistema de audio premium.

En tecnología, el modelo incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricoscámara de visión traserasensores de estacionamiento y navegación Pathfinder Off-Road, ideal para rutas sin caminos definidos.

En materia de seguridad, equipa un completo paquete de ADAS con freno autónomo de emergenciaalerta de cambio involuntario de carrildetector de fatiga y asistente de velocidad inteligente, además de alarma antirrobo e inmovilizador.

Versiones y precios en México

  • Quartermaster: $1,999,999

  • Trialmaster Edition: $2,199,000

  • Fieldmaster Edition: $2,399,000

Cada versión responde a un propósito distinto: la Quartermaster base ofrece versatilidad para trabajo o aventura; la Trialmaster está pensada para terrenos extremos; y la Fieldmaster prioriza el confort y la exploración.

Con este lanzamiento, INEOS refuerza su presencia en el mercado mexicano con una pickup que combina tecnología alemana, diseño británico y espíritu aventurero, situándose como una alternativa premium frente al Jeep Gladiator.

Grenadier Quartermaster

