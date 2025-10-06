logo pulso
Individuo intentó ahorcar a un perrito

Fue detectado a tiempo por policías estatales, que lo detuvieron

Por Redacción

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Individuo intentó ahorcar a un perrito

Un sexagenario que maltrataba a un perrito, al que estaba ahorcando en el Centro Histórico, fue detenido por agentes de la Guardia Civil Estatal que intervinieron oportunamente antes de que le quitara la vida, como aparentemente era la intención.

Los agentes policiales patrullaban sobre el Jardín Colón, frente al Mercado de la Merced, en dnde vieron que un sujeto  maltrataba a un can y lo asfixiaba con las manos, por ello de inmediato  se detuvieron en la zona evitando  que el sujeto continuara con las agresiones.

Derivado del hecho  en flagrancia,  Ramón “N” de 60 años de edad, fue detenido  de inmediato por el delito de maltraro animal, cabe señalar que al momento de su aseguramiento, se le localizó una bolsa con marihuana.

El perrito fue resguardado por vecinos de la zona y una de ellas informó  que lo adoptaría y de inmediato lo trasladaría al veterinario para checar que estuviera bien ya que se presume que sería víctima constante de golpes por parte del ahora detenido.

Posteriormente el sujeto quedó a disposición del Ministerio Público para que se le defina su situación legal por el maltrato animal y la posesión del enervante.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado,  reafirma el compromiso  de trabajar porque seres vivos vivan en entornos libres  de violencia,  en donde ningún  acto de maltrato será  permitido, por ello se solicita  a la ciudadanía  reportar este hecho a la Línea de Emergencias 9-1-1.

