Individuo intentó ahorcar a un perrito

Un sexagenario que maltrataba a un perrito, al que estaba ahorcando en el Centro Histórico, fue detenido por agentes de la Guardia Civil Estatal que intervinieron oportunamente antes de que le quitara la vida, como aparentemente era la intención.

Los agentes policiales patrullaban sobre el Jardín Colón, frente al Mercado de la Merced, en dnde vieron que un sujeto maltrataba a un can y lo asfixiaba con las manos, por ello de inmediato se detuvieron en la zona evitando que el sujeto continuara con las agresiones.

Derivado del hecho en flagrancia, Ramón “N” de 60 años de edad, fue detenido de inmediato por el delito de maltraro animal, cabe señalar que al momento de su aseguramiento, se le localizó una bolsa con marihuana.

El perrito fue resguardado por vecinos de la zona y una de ellas informó que lo adoptaría y de inmediato lo trasladaría al veterinario para checar que estuviera bien ya que se presume que sería víctima constante de golpes por parte del ahora detenido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente el sujeto quedó a disposición del Ministerio Público para que se le defina su situación legal por el maltrato animal y la posesión del enervante.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, reafirma el compromiso de trabajar porque seres vivos vivan en entornos libres de violencia, en donde ningún acto de maltrato será permitido, por ello se solicita a la ciudadanía reportar este hecho a la Línea de Emergencias 9-1-1.