KIA paga arancel para exportar vehículos a EU

La automotriz coreana KIA, con una planta de producción en Pesquería, Nuevo Léon, ya paga arancel para exportar vehículos a Estados Unidos, pero a pesar de esto mantiene sus planes de producción e inversión en México.

Horacio Chávez, director general de KIA México, dijo que sus planes de producción y exportación siguen normales, pero si el arancel permanece por mucho tiempo pudiera generar algunas circunstancias.

"Por el momento estamos trabajando normal. No ha habido ninguna afectación por ahorita en el plan de negocios", afirmó.

KIA descarta afectaciones a precios en México por aranceles

Chávez no detalló qué porcentaje de arancel paga el vehículo K4, pero comentó que están estudiando una guía para entender bien cómo calcular el contenido norteamericano y hacer retroactivo el pago del arancel para tener algún reembolso.

El arancel podría ocasionar un aumento de precio en Estados Unidos, pero descartó afectaciones de precios en México.

"En México no vemos por qué tendría que afectar el precio, más bien me parece que pudiera suceder en el mercado americano, allá es donde tienen que pagar el arancel y es allá donde tendrán que decidir si ajustan los precios o absorben los incrementos", explicó.

Chávez hizo énfasis en que una parte importante de la producción del K4 se destina a Estados Unidos, pero no es el único país de exportación, pues este vehículo se envía a 66 países.

Kia seguirá produciendo el K4 en México

"K4 es una parte muy importante de nuestra producción y un volumen muy importante se va a Estados Unidos, no ha bajado la exportación y por el momento seguimos con nuestro plan.

"KIA llego para quedarse y K4 seguirá produciéndose en México. Este vehículo es de México para el mundo, es la única planta de KIA que produce K4, sin duda el mercado americano es el más importante, pero también está Canadá y son 66 países en total a los que llegamos con la exportación de K4 y K3", destacó Chávez, durante la presentación de la nueva generación de Sportage.

KIA tiene estimado exportar 280 mil unidades este año y alrededor de 60% son de K4.

La compañía tampoco tiene planes de modificar sus importaciones procedentes de Estados Unidos o de otros países por los aranceles.

Los modelos Sorento y Telluride se importan de Estados Unidos; Sonet y Seltos vienen de China; Niro, Sportage y el eléctrico EV6 se importan de Corea.

"KIA es una marca muy flexible en el tema de producción. Tenemos plantas en Europa, en India, están todas estas plantas en las cuales se pudiera ajustar la producción en caso de ser necesario. Somos una compañía muy flexible en ese sentido", agregó Chávez.

KIA invierte 2 mdd para ampliar centro de entrenamiento

En tanto, KIA invertirá 2 millones de dólares este año en la ampliación de su centro de entrenamiento para crecerlo casi cuatro veces e incorporar más tecnología.

Mientras que casi la totalidad de la red de distribuidores concluirá este año con el proceso de remodelación. Cada remodelación cuesta en promedio más de 15 millones de pesos y si se multiplica esta cantidad por cerca de 100 agencias "es una inversión muy considerable", afirmó Chávez.

El año pasado, KIA invirtió 150 millones de dólares para adaptar la planta para fabricar K3 y K4.

Asimismo, la meta con la nueva versión de la SUV Sportage es incrementar de 500 a mil unidades al mes las ventas en agencias, ya que esta nueva generación cuenta con el motor de 2.5 litros, la versión más demandada en el mercado mexicano, y también hay una versión híbrida.

En cuanto a precio, KIA logró incrementar en menos de 10 mil pesos las nuevas generaciones de Sportage.