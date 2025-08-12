La fiebre de autos chinos en México empieza a enfriarse
La participación de los made in China cayó de 21.3% a 19.9% en 2025, golpeada por fallas en posventa
La fiebre de autos chinos en México empieza a enfriarse.
Su participación en el mercado cayó de 21.3% en 2024 a 19.9% en lo que va de 2025, y se prevé que siga bajando.
El talón de Aquiles ha sido la falta de redes sólidas de posventa y refacciones, con quejas constantes por largas esperas. Marcas como Chirey y MG han buscado corregir el rumbo aliándose con DHL para agilizar inventarios, pero el golpe ya se nota: el MG5 pasó del séptimo al noveno lugar en ventas, y MG cayó de la séptima a la décima posición, según Inegi.
A esto se suma un entorno internacional adverso: el regreso de Donald Trump y su guerra comercial contra China, la presión para elevar aranceles y el fin del estímulo que permitía importar eléctricos de países sin TLC.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Algunas marcas, como Neta, abandonaron México a pocos meses de su llegada.
Especialistas estiman que al menos 20 distribuidores han "devuelto las llaves" a fabricantes chinos al no ver rentabilidad.
El mercado parece entrar en una etapa de selección natural, donde solo sobrevivirán las marcas que mejoren su servicio y se adapten al nuevo escenario comercial.
Te puede interesar: BMW R 1300 RT llega a México: precio y características
no te pierdas estas noticias
La fiebre de autos chinos en México empieza a enfriarse
Redacción
La participación de los made in China cayó de 21.3% a 19.9% en 2025, golpeada por fallas en posventa
Riesgos de la Sobrecarga en Autos Eléctricos: Cuidados Necesarios
El Universal
Precauciones para mantener tu auto eléctrico en óptimas condiciones