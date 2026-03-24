Olinia se fabricará totalmente en Puebla

El proyecto del primer automóvil eléctrico nacional, Olinia, cambió de alcance y ahora será desarrollado en su totalidad en Puebla, donde se realizará tanto el diseño como la fabricación del vehículo.

Detalles confirmados sobre el desarrollo y fabricación en Puebla

Así lo confirmó la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, Celina Peña Guzmán, quien aseguró que el plan ya presenta un avance significativo y coloca a la entidad como eje central de una de las principales apuestas industriales del país.

Inicialmente, Puebla solo participaba en la fase de diseño a través del Instituto Tecnológico de Puebla; sin embargo, el nuevo planteamiento amplía su papel al ensamblaje completo del vehículo, consolidando el proyecto dentro del estado.

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La funcionaria explicó que el gobierno federal impulsa cerca de 60 proyectos de innovación tecnológica en Puebla, enfocados en sectores como el automotriz y el campo, donde Olinia destaca como el más visible al buscar llevar al mercado un auto eléctrico accesible y de uso cotidiano.

Retos financieros y cronología del proyecto Olinia

De acuerdo con el calendario previsto, la presentación oficial del modelo se mantiene para el 11 de junio, como ya lo había adelantado la presidenta Claudia Sheinbaum. Los detalles técnicos, precisó, serán dados a conocer por los responsables del proyecto, Roberto Capuano Tripp y Rafael Garayoa Guajardo.

No obstante, el desarrollo enfrenta retos importantes, principalmente en el financiamiento, ya que se requieren alrededor de 200 millones de dólares de inversión privada para escalar la producción.

En el corto plazo, se prevé concluir la ingeniería de los prototipos este mismo mes, para posteriormente avanzar a la fabricación de las primeras unidades y su fase de pruebas, etapa clave para atraer inversionistas y validar la viabilidad del proyecto.

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La meta comercial apunta a 2027, con vehículos eléctricos de bajo costo, estimados en alrededor de 150 mil pesos, lo que podría abrir el mercado a un mayor número de usuarios.

Entre los primeros modelos se contempla una versión de pasajeros con capacidad para seis personas y otra de carga con espacio para dos ocupantes y hasta 600 kilogramos. Su velocidad máxima será de 50 kilómetros por hora y podrán recargarse en enchufes convencionales, con un enfoque dirigido a trayectos urbanos.