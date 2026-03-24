Vinculan a proceso a Jaime Bonilla por caso Next Energy

El exgobernador de Baja California (BC), Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy.

Tras una audiencia celebrada en Mexicali, y que duró más de 24 horas, el juez de control Gerardo Anguiano Ceja, dio seis meses para cerrar la investigación e impuso, como medida cautelar, el pago de 100 mil pesos.

Bonilla fue gobernador de Baja California de noviembre de 2019 a octubre de 2021.

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