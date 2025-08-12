Riesgos de la Sobrecarga en Autos Eléctricos: Cuidados Necesarios

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Hoy por hoy, los autos eléctricos ya no son solo una moda, son vehículos que llegaron para quedarse. Cada vez más personas optan por un vehículo con esta tecnología, ya sea por conciencia ambiental, ahorro a largo plazo o comodidad.

Y con esta adopción, surgen varias dudas importantes: ¿cómo instalar un cargador eléctrico en casa o qué precauciones debo tomar al cargar mi auto eléctrico? En Autopistas te contamos los detalles.

¿Se puede instalar un cargador eléctrico en casa?

Sí. De hecho, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece la instalación de electrolineras tanto en negocios como en hogares. Según la CFE, estas estaciones de recarga para autos eléctricos e híbridos enchufables pueden colocarse en espacios públicos o privados, están conectadas a la red eléctrica nacional y son seguras de usar en todo momento. Pero no todos optan por este servicio, y prefieren hacerlo con su electricista de confianza, y ahí es cuando aumenta la posibilidad de correr un riesgo.

¿Qué cuidados debo tener al cargar mi auto eléctrico?

Aunque muchos piensan que pueden dejar su auto conectado toda la noche o incluso más tiempo, la verdad es que cargar en exceso un auto eléctrico puede dañar la batería. Es parecido a lo que sucede con nuestros teléfonos inteligentes, aunque hoy en día las baterías de los autos tienen protecciones, la sobrecarga termina afectando su rendimiento.

¿Qué pasa si dejo cargando mi auto muchas horas?

La respuesta rápida es que la batería se sobrecarga. Esto puede afectar su vida útil, disminuir la autonomía del vehículo y, en casos extremos, provocar riesgos eléctricos.

Según la firma coreana Kia, la vida de una batería de auto eléctrico —que en teoría puede durar entre 10 y 20 años— se acorta por varios factores:

-Exposición a temperaturas extremas

-Sobrecarga constante

Y hay un punto importante, las baterías de autos eléctricos son altamente flamables. Si bien ya cuentan con protecciones como recubrimientos de acero, sigue existiendo la posibilidad de fallas eléctricas por instalaciones deficientes.

¿Cómo instalar un cargador eléctrico en casa de forma segura?

-Asegúrate de que el voltaje del cargador sea compatible con el modelo de tu auto

-Realiza la instalación con un profesional certificado o por medio de la CFE

-Evita usar extensiones o adaptadores no recomendados

-Verifica que tu instalación eléctrica soporte la demanda de carga