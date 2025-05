Tesla busca nuevo CEO ante caída de ganancias

Tesla, coloso de los vehículos eléctricos, enfrenta un punto de inflexión crítico ya que su consejo de administración ha iniciado una búsqueda formal para reemplazar a Elon Musk como director ejecutivo, tras un desplome del 71% en las ganancias del primer trimestre de 2025 y una caída del 20% en los ingresos automotrices.

La decisión, reportada por "The Wall Street Journal", refleja la preocupación por el rendimiento financiero de la compañía y la creciente distracción de Musk, quien ha priorizado su rol como asesor del presidente Donald Trump en Washington con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

De acuerdo con fuentes cercanas a las discusiones, el consejo de Tesla contactó a varias firmas de búsqueda de ejecutivos para estructurar un proceso que identifique al próximo líder de la empresa.

Las tensiones internas se intensificaron debido a la ausencia de Musk, quien ha pasado gran parte de su tiempo en la Casa Blanca y en Mar-a-Lago, ayudando a Trump a recortar el gasto federal. En una reunión reciente, los directivos exigieron a Musk que se enfoque en Tesla y lo comunique públicamente.

Sin resistencia, Musk prometió dedicar más tiempo a la compañía a partir de mayo, pero la junta ya evalúa alternativas, aunque no está claro si él conoce estos planes.

La crisis financiera de Tesla subraya una caída del 9% en los ingresos totales y un desplome del 20% en los ingresos automotrices, atribuido a menores ventas en mercados clave como California, China y Alemania.

El declive de la compañía también se ve impulsado por factores externos como los aranceles impuestos por Trump, ya que han complicado las operaciones en China, México y Canadá, mientras que la percepción negativa de la marca, vinculada a la cercanía de Musk con el presidente, ha alejado a algunos consumidores.

El Cybertruck, promocionado como un vehículo revolucionario, no cumplió con las expectativas de ventas, con solo 39 mil unidades vendidas en 2024 frente a una meta de 250 mil.

Además, la competencia de fabricantes como BYD en China ha erosionado la cuota de mercado de Tesla.

Mientras Musk apuesta por transformar Tesla en un líder de inteligencia artificial y robotaxis, con proyectos como el Cybercab y el robot Optimus, los inversionistas exigen un liderazgo más dedicado.

La junta, que también busca incorporar un director independiente, ha intensificado los esfuerzos para calmar a los accionistas, asegurando que la compañía está en buenas manos.

Sin embargo, la transición en la cúpula de Tesla, liderada por Musk durante casi 20 años, representa un momento definitorio para una empresa que lucha por recuperar su brillo en un mercado cada vez más competitivo.