Viaja en Semana Santa sin que sea un golpe para tu cartera

Por fin llegó el anhelado descanso. La Semana Santa es una de las temporadas que más se esperan en el año debido su significado religioso, pero también por ser las primeras vacaciones del año.

La Secretaría de Turismo espera que, a partir de este domingo 12 y hasta el próximo 26 de abril, viajen por México 14 millones 756 mil personas, un 2.1% más que lo registrado en 2024. Incluso calcula que el consumo turístico alcanzará los 282 mil 011 millones de pesos, lo que aumentará 4.4% el gasto que se realizó en el mismo lapso de 2024.

Ante este ansiado descanso, los expertos en finanzas personales dan una serie de sugerencias para que cuides tu bolsillo durante este periodo y evitar que se convierta en fuente de estrés.

PRESUPUESTO, EL PILAR

De acuerdo con diversos expertos, el primer paso es la elaboración de un presupuesto realista y alcanzable. Antes de organizar tu viaje es necesario realizar una lista de gastos de acuerdo con tus ingresos y que no afecten otros compromisos financieros. En la lista incluye pagos por traslado, hospedaje, y actividades extras.

Si has sido previsor, en estos momentos ya has comparado precios y tienes las reservaciones correspondientes. De acuerdo con especialistas, comprar anticipadamente los boletos de viaje y el alojamiento te permiten ahorrar hasta 30% del gasto total.

Para evitar fugas en tu presupuesto, extermina los "gastos hormiga", es decir pequeñas compras de snacks, recuerditos o traslados extras. La sugerencia es que asignes un monto específico.

Expertos en finanzas personales sugieren además emplear aplicaciones que alertan sobre gastos, como las de las apps bancarias, lo cual te permitirá visualizar en tiempo real tu gasto, organizándolo y siguiendo tu presupuesto. Además, puedes prender las notificaciones bancarias para monitorear tu saldo.

Otra de las sugerencias es asignar 10% del total del presupuesto para imprevistos, creando así un fondo de emergencia para el viaje. Y seguramente podrás contratar un seguro de viaje o si te trasladas en auto llevar tu póliza al corriente.

PARA TOMAR EN CUENTA

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también realiza algunas sugerencias para que esta temporada sea de verdadero descanso.

En cuanto a los destinos, recomienda aquellos que no sean de alta demanda, como las playas; en México existen otros sitios atractivos como sitios arqueológicos, ciudades coloniales, pueblos mágicos, por citar algunos.

Si viajas en autobús, sugiere verificar la fecha, hora de salida y número de asiento asignado. La Profeco recuerda que en esta temporada estudiantes y personas de la tercera edad tienen derecho a un descuento, por lo que debes preguntar a la empresa antes de adquirir los boletos.

Por cierto, la procuraduría recomienda evitar publicar en redes sociales cuando saldrás de viaje, y para que tu casa se vea con vida, pídele a alguien de confianza que visite de vez en cuando las afueras de tu domicilio.

Pon a buen resguardo cosas de valor como el dinero, equipos de cómputo, tabletas; si es posible guárdalas.

Ten en cuenta que debes cerciorarte de cerrar bien puertas y ventanas, desconectar aparatos, así como interrumpir el flujo de agua y gas.

Por otra parte, consume los alimentos perecederos para evitar su descomposición, deja limpio el refrigerador para evitar malos olores.

Paga los servicios para que al regresar no te lleves la sorpresa de que ya los cortaron.

De acuerdo con Fundación Mapfre, si viajas en auto, ten en cuenta:

-No inicies el viaje sin revisar el vehículo. Comprueba la colocación de la carga, presión de llantas, documentación, etcétera. Que todos lleven el cinturón.

-Evita comer mucho antes de conducir y nada de alcohol, pues afecta a las capacidades del conductor.

-Por cada dos horas que manejes, descansa 20 minutos.

-Minimiza cosas que te pueden distraer mientras conduces.

-Baja tu velocidad y aumenta la distancia de seguridad si conduces de noche.