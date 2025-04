150 heridos y pánico, saldo de terremoto en Estambul

Los hospitales de Estambul están tratando este miércoles a 151 personas heridas tras saltar debido al pánico desde edificios por el terremoto de magnitud 6,2 que sacudió este miércoles la ciudad.

"El terremoto no ha causado víctimas. Unos 151 ciudadanos están en tratamiento en los hospitales tras saltar de lugares altos, pero ninguno está en riesgo de muerte", indicó el gobernador de Estambul, Davut Gül, en la red social X.

Agregó que hasta las 15.30 horas (12.30 GMT ), casi tres horas después del temblor, no se habían detectado daños, salvo los debidos a las reacciones de pánico de los vecinos.

El gobernador confirmó que las infraestructuras de energía, gas natural, agua potable y alcantarillado "no han sufrido incidentes que afecten a la vida cotidiana".

Tampoco ha habido derrumbes de casas en la provincia, exceptuando el de un edificio abandonado en el céntrico distrito de Fatih durante el que nadie resultó herido, si bien los equipos de emergencia siguen trabajando en la ciudad, agregó el gobernador.

El temblor tuvo lugar a las 12.49 hora local (9.49 GMT) con el epicentro a una profundidad de 6,9 kilómetros en la falla geológica que atraviesa el mar de Mármara, a una veintena de kilómetros al sur del distrito de Silivri, informó en la red X el organismo de emergencias turco, AFAD.

Desde ese momento se ha registrado cerca de un centenar de réplicas, en su gran mayoría por debajo de la magnitud 3, con solo siete de ellas superando la 4 que provocaron inquietud entre los vecinos.

Con 16 millones de habitantes, Estambul es la mayor ciudad de Europa y su situación, a apenas una veintena de kilómetros de una de las principales fallas geológicas de Anatolia, preocupa desde hace décadas a los expertos, que predicen como inevitable un temblor de gran magnitud "próximamente", aunque sin poder vaticinar cuándo.