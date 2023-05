17 muertos y 29 heridos en un choque de autobús en Egipto

Al menos 17 personas murieron cuando un autobús de pasajeros se estrelló contra un camión que circulaba a baja velocidad por una autopista en el suroeste de Egipto, según autoridades y medios locales.

El choque se produjo el miércoles por la noche en la provincia de Nuevo Valle, según su gobernador, Mohamed el-Zamlout.

Otras 29 personas resultaron heridas, indicó el Ministerio de Salud. Se enviaron 26 ambulancias al lugar para trasladar a las víctimas a hospitales y morgues cercanas, añadió. No estaba claro quiénes eran las víctimas que no iban a bordo del autobús, y las autoridades no entraron en detalles sobre la causa del accidente.

El diario local El Shorouk citó a un funcionario no identificado que dijo que el autobús se había estrellado contra el camión, que estaba "prácticamente estacionando" en la carretera. En el autobús viajaban 45 personas que iban a la capital, El Cairo.

Los accidentes de tráfico se cobran miles de vidas cada año en Egipto, que tiene un bajo nivel de seguridad en transportes. Las colisiones se deben sobre todo al exceso de velocidad, el mal estado de las carreteras o las infracciones de tráfico.