¿A qué hora comenzará a haber resultados en elección de EU?

El Día D ha llegado en Estados Unidos. Desde temprana hora, los estadounidenses votan para definir quién será su presidente o presidenta por los próximos cuatro años, si el republicano Donald Trump o la demócrata Kamala Harris. ¿A qué hora empezará a haber resultados?

Las primeras casillas cierran a las 18:00 hora del Este (17:00 de la CDMX), pero las últimas lo harán hasta la 1:00 a.m., hora del Este, del miércoles por la mañana.

La difusión de los primeros resultados dependerá de qué tan cerrada sea la votación en cada estado. También hay que considerar que en algunos estados clave, como Arizona, Nevada, Pennsylvania y Wisconsin, habrá conteo de votos en ausencia, lo que podría tomar días.

Pero en aquellos casos en los que el resultado sea más claro, son los medios los que hacen el llamado "call a winner", que no es otra cosa que declarar un ganador.

Cabe destacar que en los últimos años en elecciones de EU, la agencia Associated Press es la más confiable al declarar un ganador en los estados.

¿Cuándo? Cuando ha quedado claro, según los resultados matemáticos, que el candidato o la candidata es el ganador en un estado. Puede ocurrir a lo largo de la noche del martes, o los días subsecuentes.

La difusión de resultados después del cierre de casillas en seis estados, a las 19:00, hora del Este (18:00 de la CDMX).

----¿Cuándo se conocerá al ganador o ganadora de las elecciones en EU?

Eso puede tomar días. Hace cuatro años, Joe Biden fue declarado ganador el sábado siguiente a la elección, esperando los resultados del estado decisivo de Pennsylvania.

Este año puede ocurrir lo mismo, dado que las encuestas muestran a Donald Trump y Kamala Harris empatados.

En contraste, en 2016, Trump fue declarado ganador poco antes de las 03:00 a.m. del miércoles, pocas horas después del cierre de las urnas (las elecciones siempre son el primer martes de noviembre).

En 2012, cuando Barack Obama se aseguró un segundo mandato, su victoria se proyectó antes de la medianoche del mismo día de las elecciones.

Una de las elecciones recientes más complicadas fue la del año 2000, en la que pasaron cinco semanas antes de que el republicano George W. Bush fuera declarado ganador, frente a su rival demócrata Al Gore.

En todo caso, los resultados de la elección no serán oficiales sino hasta el 17 de diciembre, fecha en que se reúne el Colegio Electoral y anuncie al ganador o ganadora.

Concluido ese trámite, el 6 de enero de 2025, el triunfo del ganador o la ganadora debe ser certificado en el Congreso. Fue en este trámite que hace cuatro años ocurrió el asalto al Capitolio, perpetrado por seguidores de Trump que se negaban a aceptar la derrota del candidato.