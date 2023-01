Abogados de Bannon piden salir del caso del muro fronterizo

NUEVA YORK (AP) — Los abogados de Steve Bannon pidieron retirarse del caso de fraude sobre el muro fronterizo, diciéndole un juez el jueves que su cliente no está dispuesto a hablar con ellos directamente y que tienen diferencias "irreconciliables" sobre cómo proceder.

Bannon, un agitador conservador y aliado desde hace mucho tiempo del expresidente Donald Trump, tiene hasta una audiencia el 28 de febrero para encontrar un nuevo abogado, dijo el juez Juan Manuel Merchan. Sus abogados actuales, David Schoen y John Mitchell, deben permanecer en el caso hasta entonces, señaló el juez.

"Simplemente tenemos una visión diferente sobre la estrategia en el caso y reconocemos que nuestras diferencias sobre el enfoque del caso son irreconciliables", dijo Schoen. "Su enfoque bien podría ser el correcto, pero se merece un abogado en sintonía con su visión del caso. No es nada personal. Es su caso y debe manejarlo de la manera que él lo quiera".

Bannon, de 69 años, se declaró inocente de engañar a los donantes que dieron dinero para construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México. El caso, presentado por los fiscales de Nueva York en noviembre, es una versión a nivel estatal de un caso federal terminado en 2021 por un indulto presidencial.

Bannon está acusado de lavado de dinero, conspiración, fraude y otros cargos relacionados con la campaña "We Build the Wall" ("Nosotros construimos el muro"). No se ha establecido una fecha para el juicio y Merchan cuestionó si la disputa del abogado fue una táctica dilatoria.