Abogados no encuentran a padres de 666 niños migrantes en Estados Unidos

Los abogados no pueden encontrar a los padres de 666 niños migrantes, que fueron separados por la administración de Donald Trump antes y durante su política de Tolerancia Cero en Estados Unidos.

NBC News reporta que casi 20% de esos niños tenían menos de cinco años en el momento de la separación, según una fuente familiarizada con los datos.

Steven Herzog, el abogado que lidera los esfuerzos para reunir a las familias, explica que el número ha crecido porque este grupo incluye a aquellos "para quienes el gobierno no proporcionó ningún número de teléfono".

Anteriormente, los abogados dijeron que no pudieron encontrar a los padres de 545 niños después de que intentaron establecer contacto pero no tuvieron éxito.

La administración Trump impuso una política de Tolerancia Cero en la frontera entre Estados Unidos y México entre abril y junio de 2018 en virtud de la cual los padres e hijos inmigrantes indocumentados fueron separados.

Antes, en toda la frontera, la administración Trump probó la separación familiar en un programa piloto en el sector de El Paso.