Abuchean a Trump por pedir a simpatizantes que se vacunen

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 22 (EL UNIVERSAL).- El expresidente estadounidense Donald Trump pasó el sábado un vergonzoso momento cuando, durante un acto ante miles de simpatizantes en Alabama, fue abucheado por recomendar las vacunas contra el Covid-19.

"Creo totalmente en sus libertades, así es", aseguró ante miles de personas en Cullman, Alabama.

"Hagan lo que consideren, pero ¡les recomiendo que se vacunen! Yo me la puse, es bueno, ¡vacúnense!", continuó.

De inmediato comenzaron a oírse los silbidos y abucheos de la gente.

Frente a la reacción, Trump dijo: "No, está bien. Tienen sus libertades, pero resulta que yo me puse la vacuna. Si no funciona, serán los primeros en saberlo". Eso desató las risas de los presentes.

Lo cierto, insistió, es que la vacuna "está funcionando".

Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de que los niños vayan a la escuela.

Sus declaraciones se dan en medio de una nueva ola de Covid-19 en Estados Unidos provocada por la variante Delta.

En Estados Unidos pueden vacunarse ciudadanos desde los 12 años de edad. Sin embargo, existe un gran debate, en medio del regreso a clases, en las escuelas sobre si hacer obligatorio el uso de cubrebocas, o exigir incluso la vacuna.

Durante su administración, Trump se negó durante mucho tiempo a recomendar el uso de cubrebocas, incluso a usarlo él mismo. Estando en la presidencia, se contagió de Covid-19 y fue trasladado a un hospital por su baja oxigenación. Allí permaneció un fin de semana.

Posteriormente aseguró que era buena idea llevar cubrebocas.