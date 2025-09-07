Abucheos a Donald Trump en la final del US Open

NUEVA YORK (AP) — El presidente Donald Trump fue abucheado ruidosamente el domingo en la final masculina del Abierto de Estados Unidos, donde la seguridad adicional provocada por su visita llevó a colas tan largas que muchas personas se perdieron el inicio del partido, incluso después de que los organizadores lo retrasaran.

Vestido con un traje y una larga corbata roja, Trump emergió brevemente de su suite unos 45 minutos antes de que comenzara el partido y escuchó una mezcla de abucheos y aplausos de un estadio Arthur Ashe que aún estaba mayormente vacío. No hubo un anuncio previo a su aparición, y fue lo suficientemente breve como para que algunos en la multitud se lo perdieran.

Trump apareció nuevamente para más abucheos antes del himno nacional. De pie en saludo, el presidente fue mostrado brevemente en las pantallas grandes de la arena durante el himno, y ofreció una sonrisa que brevemente hizo que los abucheos fueran más fuertes.

Cuando terminó el himno, el gobernante republicano señaló a un pequeño grupo de seguidores sentados cerca, luego se sentó en el balcón de la suite para ver el partido con atención. En su mayoría, no aplaudió, incluso después de puntos importantes que energizaron al resto de la multitud mientras el español Carlos Alcaraz superaba en cuatro sets al italiano Jannik Sinner.

Trump fue mostrado en la pantalla grande nuevamente después de que terminó el primer set, y provocó un rugido de abucheos más fuertes y algunos silbidos penetrantes. Levantó su puño izquierdo mientras el ruido continuaba en el estadio, que con una capacidad de 24.000 es el más grandes del tenis.

El presidente luego se movió de regreso al interior de la suite, donde se le vio sentado en una mesa con miembros de su familia y parecía estar comiendo, pero regresó a su asiento poco antes del match point. Las cámaras enfocaron brevemente a Trump mientras Alcaraz celebraba, pero su reacción al desenlace fue tan apagada como lo había sido durante la mayor parte del partido. Esta vez, también hubo poca reacción de la multitud.

Los organizadores retrasaron el inicio del partido media hora para dar a las personas más tiempo para pasar por reforzados puntos de control de seguridad mejorados y que recordaron a la seguridad en los aeropuertos. Aun así, miles de fanáticos cada vez más frustrados permanecieron en fila afuera mientras el partido comenzaba. Muchos asientos, especialmente los de las zonas superiores, permanecieron vacíos durante casi una hora.

El Servicio Secreto emitió un comunicado diciendo que proteger a Trump "requirió un esfuerzo integral" y señaló que "puede haber contribuido a los retrasos para los asistentes".

"Agradecemos sinceramente a cada fanático por su paciencia y comprensión", añadió.

Trump asistió a la final como invitado de Rolex, a pesar de imponer fuertes aranceles al país de origen del fabricante de relojes suizo. La Asociación de Tenis de Estados Unidos también intentó limitar la reacción negativa a la asistencia de Trump que se mostraba en la transmisión nacional de ABC, diciendo en un comunicado antes de que comenzara el juego: "Regularmente pedimos a nuestros locutores que se abstengan de mostrar interrupciones fuera de la cancha".

Las reacciones a Trump no constituyeron en última instancia grandes interrupciones, sin embargo.

Ir al US Open fue el último ejemplo de que Trump ha destinado la mayor parte de los viajes domésticos de su segundo mandato en torno a asistir a eventos deportivos importantes en lugar de giras para hacer anuncios de políticas o dirigirse a los grandes mítines que tanto disfrutaba como candidato.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero y antes del US Open el domingo, Trump ha asistido al Super Bowl en Nueva Orleans, la final del Mundial de Clubes y las 500 Millas de Daytona, así como a peleas de UFC en Miami y Newark, Nueva Jersey. Rutherford, Nueva Jersey. Algunas de esas multitudes lo aclamaron, pero la gente lo abucheó en otros eventos.

El presidente aceptó la invitación de Rolex a pesar de que su administración impuso un arancel asombroso del 39% sobre los productos suizos.

El gravamen 2.5 veces más alto que el que la administración Trump acordó para los productos de la Unión Europea exportados a Estados Unidos y casi cuatro veces más alto que el de las exportaciones británicas a Estados Unidos. Ha planteado preguntas sobre la capacidad de Suiza para competir con el bloque de 27 miembros que tiene como vecino.

Una fanática del tenis de 58 años originaria de Turín, Italia, vino desde su hogar en el área de Boston para ver la final y dijo que cuando compró una gorra del US Open, eligió una de color fucsia para que no se confundiera con el color más oscuro característico de las gorras MAGA.

"Tuve cuidado de no comprar la roja", dijo la fanática, quien se negó a dar su nombre debido a las reglas de su empleador sobre ser citada públicamente.

Entre los asistentes con Trump estaban la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la fiscal general Pam Bondi, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el enviado especial Steve Witkoff y Susie Wiles, la jefa de personal de la Casa Blanca. Trump pasó varias partes del partido conversando con muchos de los que lo rodeaban.

En otros lugares de la multitud había una gran cantidad de celebridades, algunas de las cuales apoyaron públicamente a la entonces vicepresidenta Kamala Harris durante las elecciones del año pasado. Entre ellos estaban Bruce Springsteen, Pink y Shonda Rhimes. En entrevistas previas al partido mostradas en las grandes pantallas del estadio con personas como Martha Stewart y Jon Hamm, las preguntas se centraron en el tenis y la cultura pop, no en Trump y la política.

El presidente, no obstante, estaba lo suficientemente emocionado por su viaje como para contarles a los periodistas en el Air Force One durante el vuelo a Nueva York cuando el avión sobrevoló el Ashe, aunque el techo cubierto impidió que los que estaban dentro reaccionaran.

Trump solía ser un habitual del US Open, pero no había asistido desde que fue abucheado en un partido de cuartos de final en septiembre de 2015, meses después de lanzar su primera campaña presidencial.

La Organización Trump una vez controló su propia suite en el Abierto de Estados Unidos, que estaba adyacente a la cabina de transmisión televisiva en el Arthur Ashe, pero la suspendió en 2017, durante el primer año del primer mandato de Trump. El negocio familiar ahora está siendo dirigido por los hijos de Trump.

Trump nació en Queens, hogar del US Open, y durante décadas fue un magnate inmobiliario en el área y, más tarde, una estrella de un reality show. Antes de convertirse en político, solía sentarse en el balcón de la suite durante los partidos nocturnos y frecuentemente se le mostraba en las pantallas de video de la arena.

En años recientes, sin embargo, incluyendo entre sus mandatos presidenciales, Trump vivió principalmente en Mar-a-Lago, su mansión en Florida.

Alcaraz dijo antes de la final que tener a Trump presente sería un privilegio y "genial para el tenis", pero también sugirió que tal sentimiento se aplicaba a cualquier presidente viendo desde las gradas.

"Intentaré no concentrarme, e intentaré no pensar en ello", dijo Alcaraz sobre la asistencia de Trump. "No quiero ponerme nervioso por eso".

Tener a un presidente en funciones asistiendo es inusual y, antes de Trump, no había sucedido desde que Bill Clinton asistió al torneo en 2000. El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, asistieron a la noche de apertura del evento en 2023.