Informe detallado sobre el accidente ferroviario más letal en Grecia

ATENAS (AP) — El esperado informe sobre la investigación del accidente ferroviario más letal de Grecia fue publicado el jueves, y en él, la colisión frontal, en la que murieron 57 personas hace dos años, se atribuye a errores humanos, infraestructura obsoleta y fallas sistémicas importantes.

El informe, de 178 páginas, fue emitido en la víspera de una huelga general y protestas masivas previstas para conmemorar el segundo aniversario del accidente, ocurrido el 28 de febrero de 2023, y alimentadas por la ira pública sobre la lenta marcha de una investigación judicial separada.

El comité de investigación independiente encontró que un error de enrutamiento por parte de un jefe de estación envió un tren de pasajeros a la misma vía que un tren de carga que se aproximaba. La colisión, en la que murieron 46 pasajeros y 11 miembros del personal, incluidos ambos conductores, ocurrió cerca de Tempe, a 375 kilómetros (235 millas) al norte de Atenas.

Los investigadores también destacaron la mala capacitación, la escasez de personal y un deteriorado sistema ferroviario que carecía de controles de seguridad automatizados, lo que indica una falta crónica de inversión pública durante la crisis financiera de 2010 a 2018.

Los hallazgos fueron publicados por la Autoridad de Investigación de Seguridad Aérea y Ferroviaria de Grecia.

El director de la autoridad, Christos Papadimitriou, dijo a The Associated Press que aún no se completan muchas de las mejoras en seguridad.

"Un accidente no ocurre por casualidad", afirmó. "Hay factores acumulativos que contribuyen al mismo, porque los seres humanos también tienden a cometer errores".

Agregó: "El sistema ferroviario griego no tenía en 2023 —y tampoco lo tiene hoy— los sistemas de seguridad necesarios para que, si una o dos personas cometen un error, como fue el caso en Tempe con el conductor del tren y el jefe de estación, existan mecanismos que impidan que este accidente ocurra".

El gobierno dijo que respondería a las "graves deficiencias y la falta de personal y financiamiento", pero agregó que está demostrado que las afirmaciones de los partidos de oposición de que había obstaculizado la investigación son falsas.

"Un encubrimiento es una acusación muy seria y esto no se (demuestra) en ningún momento de estos hallazgos", dijo el portavoz del gobierno, Pavlos Marinakis.

El gobierno desplegó el viernes a 5.000 policías para patrullar Atenas, donde se han programado manifestaciones públicas, y se espera que una huelga general detenga o interrumpa vuelos, ferris, servicios públicos y la actividad comercial.