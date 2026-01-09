logo pulso
Acorta la NASA misión en Estación Espacial

Por AP

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Acorta la NASA misión en Estación Espacial

NUEVA YORK.- En una medida poco común, la NASA acortó una misión en la Estación Espacial Internacional después de que un astronauta presentara un problema médico.

La agencia espacial indicó el jueves, que la tripulación de cuatro personas, compuesta por estadounidenses, rusos y un japonés, regresará a la Tierra antes de lo planeado.

La NASA canceló su primera caminata espacial del año debido al problema de salud. No dijo de qué astronauta se trata ni cuál es el problema médico, alegando la privacidad del paciente. El miembro de la tripulación se encuentra estable.

Funcionarios de la agencia espacial enfatizaron que no se trata de una emergencia a bordo, pero están "pecando de precavidos por el miembro de la tripulación", explicó el doctor James Polk, director médico y de salud de la NASA.

Polk señaló que se trata de la primera evacuación médica de la NASA desde la estación espacial, aunque ya se ha tratado a astronautas a bordo por situaciones de dolores de muelas y de oído.

La tripulación de cuatro personas que regresa a casa llegó en agosto al laboratorio orbital a bordo de una nave de SpaceX, para una estancia de al menos seis meses. 

