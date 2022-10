Activista afgana pide que el mundo no calle ante el "genocidio" en su país

PALENCIA, España (EFE).- La activista afgana Massouda Kohistani, refugiada en España, pidió este jueves a la comunidad internacional que no se olvide de las mujeres de su país, que "no guarde silencio" ante el "genocidio" que están cometiendo los talibanes y que no se reconozca su régimen.



Acompañada por miembros de Amnistía Internacional, Massouda Kohistani ofreció una rueda de prensa en la ciudad española de Palencia para denunciar la situación de las mujeres en Afganistán en estos momentos y que se apoye al líder de la resistencia afgana Ahmad Masud.

"Los talibanes están haciendo un genocidio en Afganistán", aseguró Kohistani, que lucha por los derechos de las mujeres aganas y se convirtió en uno de los objetivos de los talibanes por organizar las primeras manifestaciones en contra de la represión contra las mujeres.

Desempeñó un papel importante en la creación de redes de apoyo a las mujeres y también en su evacuación de Afganistán.

Los afganos no tienen "una vida real" en su país, dijo, pues la salida de las fuerzas internacionales y la toma del poder por los talibanes el 15 de agosto de 2021 ha provocado cambios radicales para toda la población, sobre todo las mujeres y las niñas.

"El Gobierno de España me salvó la vida", agradeció, pero sin dejar de repetir que, desde Europa, "se podría hacer más" porque la situación en Afganistán es "muy mala".

"Sobre todo para las mujeres -subrayó-. Es como si estuvieran bajo tierra", ilustró.

"Las mujeres afganas no pueden trabajar -denunció-, tienen que quedarse en casa, las niñas tienen prohibido ir al colegio. La situación para las mujeres es inhumana, no tenemos derechos sociales ni económicos, y la represión cuando se protesta es enorme, todos los días están matando gente, pero sobre todo mujeres".