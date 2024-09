Extensión de Detención para Activista Paul Watson en Groenlandia

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Un tribunal en Groenlandia extendió nuevamente el miércoles el tiempo de detención de un activista anticaza de ballenas, mientras Dinamarca evalúa un pedido de extradición de Japón.

El tribunal decidió que el canadiense-estadounidense Paul Watson debe permanecer detenido hasta el 2 de octubre mientras el Ministerio de Justicia de Dinamarca evalúa la solicitud. Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, que no tiene un tratado de extradición con Japón.

Watson, un ciudadano canadiense-estadounidense de 73 años, ha sido director de la organización internacional Sea Shepherd Conservation Society cuyas acciones, como enfrentamientos en alta mar con barcos balleneros, le han valido titulares de noticias.

Fue arrestado el 21 de julio cuando su barco llegó a la capital de Groenlandia. La guardia costera japonesa pidió su arresto a raíz de un enfrentamiento con una nave de investigaciones sobre ballenas en el 2010, cuando fue acusado de obstruir la labor de la tripulación del barco al ordenarle al capitán de su barco a que lance explosivos.

Se dice que de ser hallado culpable, Watson podría ser sentenciado a 15 años de cárcel.

En un comunicado, la fiscalía notó que Watson ha apelado a la Corte Suprema de Justicia de Groenlandia la decisión tomada el miércoles por el tribunal distrital de Nuuk. Uno de los abogados de Watson, Julie Stage, confirmó la apelación, añadiendo que no se ha fijado fecha.

"No estamos satisfechos con el resultado", dijo Stage a The Associated Press.

Omar Todd, CEO y cofundador de la Captain Paul Watson Foundation, ha visitado a Watson en el centro de detención en las afueras de Nuuk. Todd dijo a la AP el martes que Watson "está bien. Creo que está poco a poco acostumbrándose a la vida allí adentro. Pero está bien, está resuelto y optimista".

___

Contribuyeron a esta nota los periodistas Philipp-Moritz Jenne en Viena y Alex Turnbull en París.