Activistas de Global Sumud acusan trato inhumano en detención

ROMA, Italia, octubre 5 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Israel dejará este lunes en libertad a los últimos activistas de la Sumud Flotilla que aún permanecen en prisión, informó este domingo el ministro de Relaciones Exteriores y viceprimer ministro italiano, Antonio Tajani.

"Partirán mañana en un vuelo chárter hacia Atenas", explicó.

"Recibirán asistencia de nuestra embajada tanto en la salida como en Grecia durante su traslado hacia Italia", añadió.

El viceprimer ministro agradeció "sinceramente" a todo el personal del ministerio, así como a los diplomáticos en Israel y en otras sedes implicadas, por "el meticuloso trabajo de asistencia llevado a cabo en estos días".

A medida que pasan las horas, llegan nuevos detalles sobre la detención de los activistas de la Sumud Flotilla, relatos proporcionados por aquellos que, tras el abordaje de los barcos de la misión humanitaria destinada a Gaza, se encontraron tras las rejas.

"Nos trataban como a las viejas monas de los peores circos de los años veinte", dijo sin rodeos el periodista de Fanpage Saverio Tommasi, quien recordó los "golpes en la espalda, muchos y en la cabeza".

Entre los 26 compatriotas que regresaron a Italia la noche del sábado, hay quienes hablan de "agresividad y odio intensos" mostrados hacia ellos.

"Nos trataron como tratan a los terroristas", sostuvo Cesare Tofani, uno de los 18 italianos que aterrizaron en el aeropuerto de Roma Fiumicino y fueron recibidos por unas 200 personas entre lágrimas, abrazos y banderas palestinas.

También hubo celebraciones para los otros ocho compatriotas que llegaron en la noche a Milán Malpensa, entre ellos el consejero regional del Partido Democrático, Paolo Romano.

Sus testimonios se entrelazan con los recogidos por el equipo legal internacional que está siguiendo a los más de 300 activistas aún detenidos en Israel.

Los abogados de Adalah denuncian "graves abusos sufridos" por los participantes en la Global Sumud Flotilla: detenidos en celdas superpobladas, algunos forzados a dormir en el suelo, con raciones de agua y comida inadecuadas.

Según las declaraciones recogidas en los últimos dos días, a los detenidos también se les habría negado el acceso a medicamentos esenciales.

Varios de ellos informaron que fueron interrogados por personal no identificado, y otros denunciaron maltratos y abusos por parte de los guardias penitenciarios.

Algunos informaron de heridas en las manos, "otros fueron vendados y maniatados durante períodos prolongados".

Una mujer relató haber sido obligada a quitarse el hijab y haber recibido solo una camisa en su lugar, mientras que otros denunciaron restricciones para realizar sus oraciones.

Condiciones durísimas también emergieron de los relatos de la activista ambiental, la sueca Greta Thunberg, quien habría sido detenida en una celda infestada de chinches.

Sin embargo, sus acusaciones fueron rechazadas por el ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

"Las afirmaciones sobre los maltratos son descaradas mentiras. Todos los derechos legales de los detenidos están plenamente protegidos", sostiene el ministerio, añadiendo: "Es interesante notar que Greta y otros detenidos se negaron a acelerar su expulsión y insistieron en prolongar su permanencia en custodia.

Greta además no presentó queja alguna a las autoridades israelíes por ninguna de estas acusaciones ridículas e infundadas, porque nunca ocurrieron".

Mientras permanece el misterio sobre el destino de la ayuda que la misión transportaba en los más de cuarenta barcos bloqueados por Israel, la "Flotilla bis" continúa navegando hacia la Franja de Gaza y podría llegar a la zona en riesgo en un par de días.

En la ruta hacia Gaza hay nueve embarcaciones de la "Freedom Flotilla Coalition" y de "Thousand Madleens", que partieron de Catania y Otranto.

Sin embargo, dos barcos, el Al Awda y el Ghassan Kanafani, interrumpieron su viaje.

"Nos vemos obligados a detenernos, lo hacemos con pesar", explica en las redes sociales la activista Francesca Amoruso, a bordo del Al-Awda.

"Nuestro barco de apoyo, el Ghassan Kanafani, ha sufrido dos averías", relata, "y ha sido detenido por la policía portuaria griega".