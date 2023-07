Activistas dicen que humilla a Sri Lanka la repatriación de un elefante a Tailandia

Activistas en favor de los derechos de los animales calificaron este domingo de "humillación" para Sri Lanka la repatriación a Tailandia de un elefante que sufrió años de malos tratos en el templo donde era usado en ceremonias.

Regalado por Tailandia en 2001 como gesto de buena voluntad, el elefante conocido como Muthu Raja por los esrilanqueses regresó a su país de origen para recibir atención médica tras arrastrar una lesión por falta de cuidados durante doce años, lamentó a EFE el director de una la ONG esrilanquesa Rally for Animal Rights and Environment (RARE), Panchali Panapitiya.

"Es una humillación para Sri Lanka", dijo, antes de explicar que el paquidermo "tiene una lesión en la pierna izquierda desde hace doce años por permanecer sobre hormigón y por haber sido explotado" en el templo.

La organización animalista denunció el año pasado la situación del elefante a las autoridades tailandesas, que iniciaron los trámites para repatriar al animal.

Tras ser donado hace más de dos décadas, las autoridades de la nación isleña lo transfirieron a un templo donde era empleado para participar en ceremonias budistas.

"El Departamento de Vida Silvestre decía que el elefante no estaba bajo su jurisdicción, y el Departamento de Zoología mantenía que no estaba registrado y por lo tanto no podía ocuparse de él", explicó Panapitiya.

Los malos tratos contra el elefante llegaron también al Parlamento esrilanqués, donde la oposición criticó la situación.

"Hemos sido avergonzados como país y como ciudadanos por el tratamiento de este elefante", dijo el pasado sábado en la cámara el parlamentario Dullas Allahapperuma.

"Se han cometido varios errores. El primero fue dar el animal al templo Aluthgama Kande Viharaya (temple) y, cuando se presentó una queja después de advertir el tratamiento cruel y la enfermedad del elefante, no se tomó ninguna medida", lamentó Allahapperuma.

Las autoridades de Sri Lanka repatriaron este fin de semana al macho de 29 años, que aterrizó en Chian Mai, en el norte tailandés, donde recibirá cuidados médicos, informó el Departamento de Conservación de Parques Naturales, Vida Salvaje y Plantas en Tailandia.