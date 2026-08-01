Acuerda Hamás deponer armas

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EL CAIRO.- Hamás confirmó el viernes que ha llegado a un acuerdo para desarmarse, un paso significativo que podría ayudar a poner fin a la guerra en Gaza, pero que afrontará muchos obstáculos y tardará mucho tiempo en concretarse, si es que llega a hacerlo.

El grupo aceptó una hoja de ruta siempre que Israel también haga concesiones, como poner fin a las hostilidades y retirar a sus tropas del sitiado enclave palestino, según un responsable de Hamás y un funcionario regional. El alto funcionario de Hamás Bassem Naim confirmó que el grupo aceptó el acuerdo.

Israel no ha comentado el acuerdo, que el presidente estadounidense Donald Trump anunció horas antes.

El avance se produce nueve meses después de la firma de un alto el fuego negociado por Washington para poner fin a los combates entre Israel y la milicia.

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Ese plan de alto el fuego de 20 puntos contempla que el grupo insurgente entregue sus armas y destruya su vasta red de túneles. También incluye la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, el establecimiento de un nuevo gobierno tecnocrático palestino, el despliegue de una fuerza de seguridad conocida como la Fuerza Internacional de Estabilización y la reconstrucción del territorio castigado.

Pero las negociaciones entre Israel y Hamás sobre la implementación de la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego habían quedado en gran medida estancadas, y el desarme era un importante punto de fricción.

Abandonar las armas representaría un cambio radical para Hamás, cuya carta fundacional llama a la resistencia armada contra Israel y que considera que su arsenal —que incluye cohetes, misiles y explosivos— constituye el núcleo de su identidad.

"El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas", dijo Trump en redes sociales. "A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán, y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de que Gaza sea segura para sus residentes y sus vecinos".

Una copia del acuerdo obtenida y verificada por The Associated Press señalaba que todas las armas policiales serán transferidas al comité palestino tecnocrático respaldado por Estados Unidos, conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza, a su llegada al enclave. No está claro cuándo ocurrirá eso, ya que depende de otros pasos.

Según el documento, el proceso para desmantelar y almacenar armas pesadas, instalaciones de producción militar y túneles comenzarán después de la llegada del comité palestino y del despliegue de la FIE. El proceso estará vinculado a una retirada israelí, por fases, de las zonas en Gaza.