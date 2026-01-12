Acuerdan poner fin a los bloqueos en Bolivia

LA PAZ, Bolivia.- El gobierno de Bolivia alcanzó el domingo un acuerdo con los sindicatos para poner fin a las protestas y bloqueos carreteros que paralizaron el país durante cinco días en rechazo a los ajustes económicos que decretó el presidente centroderechista Rodrigo Paz.

La eliminación del subsidio a los combustibles —que han elevado las tarifas del transporte—, el aumento salarial y los bonos sociales compensatorios se mantendrán, pero otras disposiciones como el recorte de gastos y la contratación de créditos de apertura a inversiones extranjeras quedarán sujetas a evaluación y ajustes, indicó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, después de su encuentro con la Central Obrera Boliviana.

El principal dirigente de la Central, Mario Argollo, exigió a sus bases que pongan fin a los cortes carreteros que han paralizado ocho de las nueve regiones del país, dejando varados a millas de vehículos y pasajeros.

"Hay gente en las carreteras que está sufriendo", dijo Argollo.

Paz eliminó el subsidio a los combustibles que importa el país para su consumo interno y decretó un aumento de más del 100% en el precio de la gasolina y el diésel, lo que elevó el costo de vida. No obstante, la medida no provocó un estallido social y más bien ayudó a dejar atrás la escasez crónica de combustibles y las filas kilométricas en las estaciones de servicio.

En los primeros 20 días de aplicación, el ahorro fue de 240 millones de dólares. La subvención, que se había mantenido por más de 20 años en los gobierno de izquierda de Morales y Luis Arce, provocó una sangría económica de más de 2.000 millones de dólares al año.