¡EXITOSOS!

Un grupo de jóvenes compartieron su felicidad, orgullo y satisfacción, al finalizar sus estudios de carreras profesionales y posgrados en el Tec de Monterrey.

Ellos, conforman la generación Diciembre 2025.

Participaron en una ceremonia de graduación, que presidieron el Licenciado Miguel Eugenio Federico IV Compeán Roldan, Director General de Alimentos Compeán, como orador huésped invitado; y el Ingeniero Marco Edgar Vargas Herrada, director de Campus San Luis Potosí.

Los graduandos recibieron emocionados sus títulos profesionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con ellos, sus papás, a quienes, con una prolongada ovación agradecieron su presencia y apoyo incondicional en esta etapa de sus vidas.

Al finalizar la entrega de documentos, los egresados compartieron el logro obtenido con sus seres queridos, compañeros y amigos, en una cálida celebración.

Ahora, se enfrentan a nuevos e interesantes retos.