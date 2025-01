Inversionista busca cambios en U.S. Steel tras acuerdo con Nippon

Un gestor de activos está buscando anular la adquisición de U.S. Steel por parte de Nippon Steel y destituir a la dirección de la siderúrgica estadounidense después de adquirir una participación en la compañía.

Ancora Holdings Group informó que adquirió una participación del 0,18% en la empresa de Pittsburgh y dijo el lunes que la junta de U.S. Steel y su CEO David Burritt han priorizado la venta a Nippon porque recibirían más de 100 millones de dólares si se lleva a cabo.

A principios de este mes, Nippon Steel y U.S. Steel presentaron una demanda federal impugnando una decisión de la administración anterior, del presidente Joe Biden, de bloquear la propuesta de adquisición de 15.000 millones de dólares de Nippon citando seguridad nacional.

Ancora está buscando una lista independiente de directores en U.S. Steel y un nuevo CEO que estén comprometidos a abandonar el acuerdo con Nippon. En una carta abierta el lunes, la firma dijo que ha nominado a nueve directores independientes para ser elegidos en la reunión anual de accionistas de U.S. Steel de este año. Estos directores tienen un plan que incluye hacer de Alan Kestenbaum, ex presidente y CEO de Stelco, el nuevo CEO de U.S. Steel.

Ancora quiere que los nuevos miembros de la junta se centren en la recuperación de U.S. Steel, no en tratar de encontrar oferentes alternativos o vender la compañía. También quieren que traten de cobrar la tarifa de ruptura de 565 millones de dólares.

"U.S. Steel está ahora en un estado crítico debido a su excesivo gasto de capital, alta deuda, ganancias débiles y la falta de un plan de contingencia", escribió Ancora.

"Hay consecuencias asociadas con tener un liderazgo desconectado y una débil participación en las comunidades locales. A menos que ocurra un milagro, Ancora cree que es necesaria una reconstitución sustancial y urgente del liderazgo de la compañía", continuó.

Ancora también dijo que el presidente Donald Trump se ha opuesto al acuerdo de U.S. Steel con Nippon y es poco probable que cambie de opinión. El mes pasado, Trump prometió bloquear la transacción, comprometiéndose a usar incentivos fiscales y aranceles para fortalecer al fabricante de acero estadounidense.

U.S. Steel, con sede en Pittsburgh, dijo el lunes temprano que sigue comprometida a tratar de lograr un acuerdo con Nippon, creyendo que es el mejor acuerdo para la industria siderúrgica de Estados Unidos, las cadenas de suministro y el mercado laboral.

Expresó preocupación por los planes de Ancora.

"Los intereses de Ancora no están alineados con todos los accionistas de U.S. Steel", expresó U.S. Steel. "Nuestros accionistas no estarán bien servidos entregando el control de la compañía a Ancora. También estamos preocupados por las motivaciones detrás de estas nominaciones, dado los recientes tratos de Ancora y Alan Kestenbaum con la oferta fallida de Cleveland-Cliffs".

U.S. Steel rechazó una oferta del rival siderúrgico estadounidense Cleveland-Cliffs a favor de la oferta de Nippon en 2023. El CEO de Cleveland-Cliffs, Lourenco Goncalves, dijo este mes que quería hacer una nueva oferta por U.S. Steel.

Ancora también tiene su sede en Cleveland.

U.S. Steel ha presentado una demanda en un tribunal de Pensilvania, acusando a Cleveland-Cliffs y a Goncalves, en coordinación con David McCall, el jefe del sindicato de trabajadores siderúrgicos de Estados Unidos, de "participar en una serie coordinada de actividades anticompetitivas y de crimen organizado" para bloquear su acuerdo con Nippon.