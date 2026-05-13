Acusa Brasil a la UE de bloquear exportaciones

SAO PAULO.- Brasil afirmó el martes que la Unión Europea ha tomado medidas para bloquear sus exportaciones de productos de origen animal a partir de septiembre, pocos días después de que entrara en vigor, al menos de manera provisional, un megaacuerdo entre el bloque comercial sudamericano Mercosur y la UE sobre un mercado transatlántico estimado en 22 billones de dólares.

El acuerdo, que ahora está ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha enfrentado la oposición de agricultores europeos y de grupos ambientalistas preocupados por la competencia desleal, las amenazas a sus medios de vida, las presiones sobre los precios y las normas ambientales.

El Ministerio de Agricultura de Brasil indicó en un comunicado que la decisión de Europa fue recibida "con sorpresa" y agregó que el gobierno del país sudamericano intentará revertirla. Medios brasileños informaron que la UE sostuvo que no había recibido pruebas de que los productos de origen animal de Brasil y de otros países estuvieran libres de sustancias antimicrobianas utilizadas para estimular el crecimiento de los animales.

El jefe de misión de Brasil ante la UE se reunirá el miércoles con las autoridades del bloque responsables de los productos de origen animal "para pedir explicaciones sobre la decisión", señaló el ministerio.

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Según la asociación para productos de origen animal del gobierno brasileño, los países de la UE fueron el tercer mayor destino de la carne de res de Brasil en 2025, después de Estados Unidos y China.