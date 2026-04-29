Acusa Ucrania a Israel de importar grano "robado"

KIEV.- Ucrania acusó a Israel de permitir la importación de grano que, según afirma, Rusia robó de territorios ocupados el martes, lo que provocó un duro intercambio entre funcionarios en Kiev y Jerusalén.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que una embarcación que transportaba grano llegó a un puerto israelí y se preparaba para descargar, calificando el comercio de ilegal y advirtiendo de sanciones contra los involucrados.

Israel sostuvo que la embarcación no había entrado en el puerto y que aún no había presentado sus documentos. El sitio web de seguimiento marítimo MarineTraffic.com mostró que el barco estuvo en Haifa varios días.

"En cualquier país normal, comprar bienes robados es un acto que conlleva responsabilidad legal", escribió Zelenskyy en X, y agregó que los servicios de inteligencia de Ucrania estaban preparando sanciones dirigidas a empresas y personas que se benefician de los envíos.

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"También coordinaremos con socios europeos para garantizar que las personas pertinentes sean incluidas en los regímenes de sanciones europeas", manifestó.