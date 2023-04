Acusados no reconocen su responsabilidad en los atentados en Bruselas de 2016

BRUSELAS, Bélgica (EFE).- La mayoría de los acusados en el juicio de los atentados de Bruselas de 2016 evitaron pedir perdón a las víctimas este jueves en el último día de sus interrogatorios, alegando que una disculpa contravendría la presunción de inocencia y la estrategia de no declararse culpables que los imputados han llevado a cabo.



"Pedir perdón a las víctimas significa reconocer mi culpabilidad en los hechos, y como ya expliqué, ellas no son mis víctimas", apuntó en la sala de audiencias el acusado Salah Abdeslam, a preguntas de los abogados, según recoge la agencia de noticias Belga.

Abdeslam, ya condenado en Francia por su participación en los atentados de París de 2015 que causaron 130 muertes, fue el único terrorista que sobrevivió a esos ataques, y ahora la Fiscalía belga le acusa de estar también implicado en los atentados de Bruselas de 2016, que provocaron 32 fallecidos y unos 300 heridos.

Aun así, él negó la semana pasada que tuviese nada que ver con los preparativos de las explosiones en la capital belga, perpetradas en el aeropuerto de la ciudad y en una parada de metro del barrio europeo, alegando que, cuando los ataques tuvieron lugar, él ya llevaba varios días detenido por la policía, y que no estuvo al corriente.

Abdeslam expresó "compasión" y "respeto" por las víctimas de los atentados de Bruselas, pero rechazó ir más allá: "Si me disculpo es porque he hecho algo y no lo he hecho", aseveró.

Por su parte, el acusado Ali El Haddad Asufi criticó que los abogados de las víctimas preguntaran directamente a los acusados si se disculparían, en una jornada donde los imputados recibieron preguntas tanto de la Fiscalía como de los abogados de las víctimas, y en la que se negaron a responder en alguna ocasión.

"Nunca quise lo que pasó, y no estuve implicado en ello de ninguna manera, es un poco inquietante que un profesional de la justicia cuestione la presunción de inocencia. Algunas personas simplemente no son culpables", dijo Ali El Haddad Asufi sobre una posible disculpa.

Otro de los acusados, Sofien Ayari, deseó a las víctimas "coraje y que puedan reconstruirse", abrió la puerta a mostrarse arrepentido por "ciertas decisiones", pero a la vez afirmó que "no basta con decir palabras precisas para complacer".

En cambio, el imputado Hervé Bayingana Muhirwa aseguró que ha "pedido perdón en cada una" de sus audiencias y afirmó que, según dijo, no ha "esperado hasta 2023 para hacerlo", mientras que otro acusado, Bilal El Makhoukhi, señaló que tiene intención de pedir perdón en algún momento, cuando se produzca "espontáneamente".

Con todo, el director de la asociación de víctimas del terrorismo V-Europe, Philippe Vansteenkiste, expresó en declaraciones recogidas por la agencia Belga que los interrogatorios de los imputados han sido "decepcionantes", después de casi dos semanas de audiencias dedicadas a escuchar su punto de vista en el juicio.

Vansteenkiste lamentó que, en su opinión, no hayan respondido a preguntas importantes como, por ejemplo, quién ordenó los atentados y aseguró que "los acusados han hablado, pero no demasiado".

"Tengo la sensación de que se estaban cubriendo unos a otros", aseveró este representante de las víctimas del atentado.

La semana que viene empezarán a declarar los peritos ante el tribunal de este juicio, que preside la magistrada Laurence Massart, y que lleva en marcha desde diciembre de 2022.