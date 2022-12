Acusan a conductor de FedEx de asesinar a niña de 7 años en Texas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Un conductor de FedEx fue acusado de asesinato después de que la policía dijera que secuestró a una niña de 7 años en el norte de Texas mientras realizaba una entrega en su casa, reportaron medios de EU. Usa Today informó que Tanner Lynn Horner, de 31 años, fue arrestado el viernes por cargos de asesinato capital y secuestro agravado por la muerte de Athena Strand, dijo el alguacil del condado de Wise, Lane Akin, en una conferencia de prensa.

Las autoridades dijeron que Horner ha confesado el crimen. El alguacil del condado de Wise lo llamó "un crimen de oportunidad". Mencionó que los investigadores no creen que Horner conociera a Athena o a su familia. Las cuentas de las redes sociales de Horner dicen que ha sido conductor de Uber, es músico y se graduó de Azle High School, reveló el Fort Worth Star-Telegram.

FedEx emitió un comunicado: "Las palabras no pueden describir nuestra conmoción y dolor por los informes que rodean este trágico evento. En primer lugar, nuestros pensamientos están con la familia durante este momento tan difícil y seguimos cooperando plenamente con las autoridades investigadoras. En este momento, cualquier otra pregunta debe dirigirse a la policía".



"Es de las investigaciones más duras"

La familia de la niña reportó su desaparición el miércoles después de que desapareció de la entrada de su casa. Su cuerpo fue recuperado el viernes por la noche en la ciudad de Boyd, a unas 50 millas al noroeste de Fort Worth, después de una búsqueda masiva de varias agencias. Los investigadores creen que Athena murió "más o menos una hora después de su partida de casa", dijo Akin. "Es una de las investigaciones más duras en las que he estado involucrado porque es una niña", agregó.

La causa de la muerte de Athena sigue bajo investigación y su cuerpo fue llevado a la oficina del médico forense el viernes, dijo Akin. Unos 300 voluntarios también se unieron al esfuerzo de búsqueda y los miembros de la comunidad donaron alimentos, linternas y agua, según la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Wise. "A esta comunidad no le gusta perder a nuestros hijos, y podemos verlo gracias a todas las personas que vinieron y nos ayudaron durante esta terrible experiencia", dijo Akin. "Estamos tristes de que esto no haya terminado como esperábamos".