Acusan de racistas a estudiantes de preparatoria de EU

Una preparatoria en el condado de Monterey, California, está bajo la lupa después de que se dieran a conocer imágenes y videos posteados en redes sociales que muestran a estudiantes "agrediendo" a una muñeca de raza negra.

De acuerdo con el diario estadounidense "Los Angeles Times", estudiantes de la preparatoria Salinas crearon una cuenta en Instagram, Shaniqua, en la que subieron fotos y videos de una muñeca de plástico a la que llamaron Shaniqua. Hasta antes de que fuera desactivada, la cuenta tenía 37 posteos y más de 70 seguidores, pero usuarios tomaron capturas de pantalla y grabaron lo que se subió en esa cuenta y lo han hecho circular.

Imágenes que incluyen insultos raciales muestran a estudiantes posando con la muñeca, a la que le pintaron los ojos, boca y cejas de blanco. Un video los muestra pisoteándola. Según la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, los involucrados son "líderes estudiantiles".

El diario "Mercury News" informó que durante un juego de futbol americano, el viernes pasado, los estudiantes posaron e hicieron circular la muñeca y que algunos padres de familia se dieron cuenta. El sábado, funcionarios de distrito de la escuela Salinas (SUHSD, por sus siglas en inglés) se enteraron de la existencia de la cuenta.

La polémica creció a tal grado que el domingo se subió al portal change.org una petición pidiendo a la escuela atender este asunto. Hasta el martes, se habían recabado 9 mil 800 firmas, reveló el "Times". "Los estudiantes no pueden aprender y estar en un ambiente seguro si están rodeados por personas que esparcen el odio hacia ellos por el color de su piel", señala la petición. Funcionarios de distrito dijeron que había una investigación exhaustiva sobre el asunto.

En una declaración de la que se hace eco Los Angeles Times, los funcionarios dijeron que el "SUHSD no condona este tipo de conducta, y aunque el distrito ha dado pasos para apoyar a nuestros estudiantes y personal afroestadounidense, este incidente reciente demuestra cuánto más apoyo se necesita. Estamos comprometidos a mantener un ambiente escolar seguro, positivo en el que todos los estudiantes, personal, padres/tutores y miembros de la comunidad sean tratados con respeto y dignidad".

Luis Alejo, supervisor del condado Monterey, advirtió vía Twitter que "el racismo no tiene lugar en nuestras escuelas y comunidad". "¡Salinas es y debe ser siempre mejor que esto!".