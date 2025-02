Admite EU vuelos para información sobre los cárteles

El Comando Norte reconoció este jueves que ha habido un incremento en los vuelos de reconocimiento de Estados Unidos para recabar información sobre los cárteles mexicanos de la droga.

Durante una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado sobre el presupuesto para el año fiscal 2026 y el programa de Defensa de los próximos años, el general de la Fuerza Aérea Gregory M. Guillot, comandante del Mando Norte de Estados Unidos y del Mando de Defensa Aeroespacial, habló sobre los esfuerzos que está haciendo el comando en la lucha contra el fentanilo.

"La crisis del fentanilo es una preocupación significativa para nuestro comando", dijo Guillot a pregunta expresa del senador Roger Wicker, presidente del Comité, reportaron medios estadounidenses.

"Tenemos un número de analistas que trabajan con agencias federales para proporcionarles información de inteligencia sobre las redes que manejan la producción y distribución de fentanilo que cruzan por nuestra frontera", añadió.

En ese sentido, dijo que "recientemente nos han permitido incrementar nuestras misiones de inteligencia y reconocimiento". Sin embargo, no concluyó la frase porque Wicker lo interrumpió para preguntarle si el permiso lo otorgó México.

"No, el Departamento [de Defensa]", indicó Guillot, quien acotó que "compartimos inteligencia con México para mostrarles lo que vemos y hemos incrementado la cooperación con México para abordar la violencia de los cárteles en términos de enviar [México] más tropas".

Wicker preguntó a Guillot qué necesita el Comando Norte para mejorar resultados en esta lucha contra el fentanilo y los cárteles.

"Más vuelos de reconocimiento y más asistencia para trabajar con las fuerzas militares de México", respondió el general.

Guillot dijo que actualmente hay 5 mil soldados estadounidenses en activo en la frontera sur de Estados Unidos, y consideró que ese número crecerá próximamente. Cuestionado sobre si este despliegue está impactando otras misiones, el general dijo que "por ahora no veo un impacto".

Negó además que Estados Unidos vaya a necesitar un portaviones en el Golfo de México, pero afirmó que deberá incrementarse la presencia marítima estadounidense en cooperación con la Guardia Costera.