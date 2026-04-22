logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Fotogalería

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Adolescente, culpable por el ataque a sinagoga

Por AP

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Adolescente, culpable por el ataque a sinagoga

LONDRES.- Un adolescente se declaró culpable el martes de un ataque incendiario a una sinagoga el fin de semana en el noroeste de Londres, afirmó que no sabía que el sitio atacado era una sinagoga y que no tiene mala voluntad hacia el pueblo judío.

El ataque es uno de varias agresiones lanzadas contra la comunidad judía de Gran Bretaña en las últimas semanas.

El joven de 17 años, cuyo nombre no se puede difundir debido a su edad, se declaró culpable de incendio provocado sin poner en peligro vidas cuando compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

Imágenes de vigilancia mostraron al joven trepar un muro en la Sinagoga Unida de Kenton, en Harrow, la noche del sábado, y prender fuego a una botella con líquido antes de arrojarla por una ventana rota. El incendio causó algunos daños por humo y nadie resultó herido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El joven afirmó que no sabía que el edificio era una sinagoga y que no pretendía hacerle daño a nadie.

En una declaración escrita, dijo: "No siento odio hacia el pueblo judío. Lamento mucho mis acciones".

El joven quedó en libertad bajo fianza y se le ordenó comparecer ante el Tribunal de Menores de Willesden el 4 de junio.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Aprobación económica de Trump cae a 30% en abril 2025
    Aprobación económica de Trump cae a 30% en abril 2025

    Aprobación económica de Trump cae a 30% en abril 2025

    SLP

    AP

    Encuesta AP-NORC muestra que solo un 30% aprueba la gestión económica de Trump en abril.

    Trump mantiene bloqueo naval contra Irán pese a alto el fuego
    Trump mantiene bloqueo naval contra Irán pese a alto el fuego

    Trump mantiene bloqueo naval contra Irán pese a alto el fuego

    SLP

    EFE

    Trump extiende el alto el fuego a petición de Pakistán mientras Irán presenta propuesta de acuerdo.

    Armada de EE.UU. revisa diseño y costos de portaaviones clase Ford
    Armada de EE.UU. revisa diseño y costos de portaaviones clase Ford

    Armada de EE.UU. revisa diseño y costos de portaaviones clase Ford

    SLP

    AP

    El USS Gerald R. Ford ha estado desplegado más de 300 días en operaciones clave contra Venezuela e Irán.

    Trump extiende alto el fuego con Irán y Pakistán impulsa diálogo
    Trump extiende alto el fuego con Irán y Pakistán impulsa diálogo

    Trump extiende alto el fuego con Irán y Pakistán impulsa diálogo

    SLP

    AP

    Irán mantiene su rechazo a nuevas conversaciones sin el fin del bloqueo estadounidense a sus puertos, mientras la tensión persiste.