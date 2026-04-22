Adolescente, culpable por el ataque a sinagoga

LONDRES.- Un adolescente se declaró culpable el martes de un ataque incendiario a una sinagoga el fin de semana en el noroeste de Londres, afirmó que no sabía que el sitio atacado era una sinagoga y que no tiene mala voluntad hacia el pueblo judío.

El ataque es uno de varias agresiones lanzadas contra la comunidad judía de Gran Bretaña en las últimas semanas.

El joven de 17 años, cuyo nombre no se puede difundir debido a su edad, se declaró culpable de incendio provocado sin poner en peligro vidas cuando compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

Imágenes de vigilancia mostraron al joven trepar un muro en la Sinagoga Unida de Kenton, en Harrow, la noche del sábado, y prender fuego a una botella con líquido antes de arrojarla por una ventana rota. El incendio causó algunos daños por humo y nadie resultó herido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El joven afirmó que no sabía que el edificio era una sinagoga y que no pretendía hacerle daño a nadie.

En una declaración escrita, dijo: "No siento odio hacia el pueblo judío. Lamento mucho mis acciones".

El joven quedó en libertad bajo fianza y se le ordenó comparecer ante el Tribunal de Menores de Willesden el 4 de junio.