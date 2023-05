Adolescentes opinan sobre evolución de definiciones y hábitos sexuales

Situación amorosa. "Uniones furtivas". La "etapa de conversación", la fase de flirteo —generalmente realizada a través de mensajes de texto— que puede conducir a un ligue.

Los estudiantes de secundaria tienen menos cópulas sexuales. Eso es lo que dicen los estudios. Pero eso no significa que tengan menos sexo.

El lenguaje del amor y la lujuria juveniles, y las acciones detrás de ellos, están en evolución. Y el cambio no se captura adecuadamente en los estudios nacionales, dicen los expertos.

Durante años, los estudios han mostrado una disminución en las tasas de estudiantes estadounidenses de secundaria que tienen relaciones sexuales. Esa tendencia continuó, como era de esperar, en los primeros años de la pandemia, según una encuesta reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El estudio encontró que el 30% de los adolescentes dijo en 2021 que alguna vez había tenido cópula sexual, frente al 38% en 2019 y una gran caída desde hace tres décadas, cuando más de la mitad de los adolescentes informaron haber tenido sexo.

The Associated Press llevó los hallazgos a adolescentes y expertos de todo el país para pedir su interpretación. Padres: Algunas de las respuestas pueden sorprenderlos.

EL SIGNIFICADO DEL SEXO: DEPENDE A QUIÉN LE PREGUNTE

Para empezar, ¿Cuál es la definición de sexo?

"Mmm. Esa es una buena pregunta", dice Rose, de 17 años, estudiante de quinto año en una escuela secundaria de Nueva Inglaterra.

Pensó en eso durante 20 segundos y luego enumeró una gama de posibilidades para el sexo heterosexual, el sexo oral y las relaciones entre parejas del mismo sexo o LGBTQ. En su campus, los ligues a corto plazo —conocidos como "situationships" (situación amorosa)— suelen ser de bajo compromiso y alto riesgo tanto desde el punto de vista de la salud como del emocional.

También hay "uniones furtivas" —cuando ligas en secreto y no se lo cuentas a tus amigos. "Tengo la sensación de que muchas más personas están teniendo sexo, entre comillas, pero no necesariamente entre un hombre y una mujer".

Para los adolescentes de hoy, la conversación sobre la sexualidad pasa de una situación binaria a un espectro, al igual que los tipos de sexo que tienen las personas. Y aunque el vocabulario en torno al sexo está cambiando, la pregunta principal de la encuesta de los CDC ha sido redactada de la misma manera desde que la agencia gubernamental comenzó su estudio bianual en 1991: ¿Has tenido "alguna vez cópula sexual"?

"Honestamente, esa pregunta es un poco ridícula", dice Kay, de 18 años, quien se identifica como queer y asiste a una escuela secundaria pública cerca de Lansing, Michigan. "Probablemente hay muchos adolescentes que piensan: 'No, nunca he tenido cópula sexual, pero he tenido otros tipos de sexo'".

La AP acordó usar el primer o segundo nombre de los adolescentes para este artículo debido a una preocupación común que expresaron sobre la respuesta negativa en su escuela, su hogar y las redes sociales por hablar sobre la vida sexual de sus compañeros y las relaciones LGBTQ+.

LA IDENTIDAD SEXUAL EVOLUCIONA

Varios expertos dicen que los hallazgos de los CDC podrían señalar un cambio en la evolución de la sexualidad adolescente, con una fluidez de género cada vez más común y una disminución del estigma sobre no identificarse como heterosexual.

Señalan otro hallazgo en el estudio de este año que encontró que la proporción de jóvenes de secundaria que se identifican como heterosexuales se redujo a alrededor del 75%, frente al 89% en 2015, cuando los CDC comenzaron a preguntar sobre la orientación sexual. Mientras tanto, la proporción que se identificó como lesbiana, gay o bisexual aumentó al 15%, frente al 8% en 2015.

"Simplemente me pregunto, si los jóvenes hubieran estado en la sala cuando se formularon las preguntas, cómo las hubieran redactado de manera diferente", dijo Taryn Gal, directora ejecutiva de la Organización de Salud Sexual Adolescente de Michigan.

El sexo es solo uno de los temas cubiertos por el estudio de los CDC, llamado Encuesta de Comportamiento de Riesgo Juvenil. Una de las principales fuentes de datos nacionales sobre estudiantes de secundaria en una variedad de comportamientos se realiza cada dos años y hace alrededor de 100 preguntas sobre temas que incluyen fumar, beber, usar drogas, intimidación y acoso, portar armas y sexo. Más de 17.000 estudiantes de 152 escuelas secundarias públicas y privadas de todo el país respondieron a la encuesta de 2021.

"Es una línea muy delgada en la que tenemos que tratar de mantener un equilibrio", dice Kathleen Ethier, directora de la División de Salud Escolar y Adolescente de los CDC, quien dirige el estudio.

Desde un punto de vista metodológico, cambiar una pregunta dificultaría la comparación de tendencias a lo largo del tiempo. El objetivo es tener una instantánea nacional del comportamiento de los adolescentes, entendiendo que es posible que las preguntas no capten todos los matices.

"No nos permite profundizar en algunas áreas como nos gustaría", agrega Ethier.

La encuesta nacional, por ejemplo, no pregunta sobre el sexo oral, que conlleva el riesgo de propagar infecciones de transmisión sexual. En cuanto a la "cópula sexual" o coito, dice Ethier, "tratamos de usar un término que sabemos que los jóvenes entienden, pero nos damos cuenta de que puede no abarcar todas las formas en que los jóvenes definirían el sexo".

¿ES MENOS SEXO ADOLESCENTE UNA BUENA NOTICIA?

Más allá de la semántica, hay una multitud de teorías sobre por qué las tasas reportadas de sexo en la escuela secundaria han disminuido de manera constante —y qué podría decir sobre la sociedad estadounidense.

"Imagino que algunos padres se alegran y otros se preocupan, y creo que probablemente haya una buena razón para ambas cosas", dice Sharon Hoover, codirectora del Centro Nacional para la Salud Mental Escolar, de la Universidad de Maryland. A los funcionarios de salud les gusta ver tendencias que resulten en menos embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

"Pero lo que no sabemos es qué significa esto para la trayectoria de los jóvenes", dice Hoover.

La disminución de este año, la caída más pronunciada jamás registrada, claramente tuvo mucho que ver con la pandemia, que mantuvo a los estudiantes aislados, separados de sus amigos e inmersos en las redes sociales. Incluso cuando la vida comenzó a volver a la normalidad, muchos jóvenes se sintieron incómodos con la interacción cara a cara y descubrieron que sus habilidades de comunicación verbal habían disminuido, agregó Hoover.

La encuesta se realizó en el otoño de 2021, justo cuando muchos estudiantes de primaria y secundaria regresaron a las aulas presenciales después de un año de escuela en línea.

Varios adolescentes entrevistados dijeron que cuando las escuelas reabrieron, regresaron con una intensa ansiedad social agravada por temores de contraer COVID-19. Eso agregó una nueva capa a las preocupaciones previas a la pandemia sobre las relaciones sexuales, como quedar embarazada o contraer una enfermedad de transmisión sexual.

"Recuerdo haber pensado, '¿Y si me siento mal? ¿Y si tengo una enfermedad? ¿Y si no tengo las habilidades interpersonales para esto?'", dijo Kay, la adolescente de 18 años de Michigan. "Todos esos 'y si' definitivamente afectaron mis relaciones personales y cómo interactué con extraños y parejas".

Otro temor son las miradas entrometidas de los padres, dice la estudiante universitaria Abby Tow, quien se pregunta si la paternidad sobreprotectora ha jugado un papel en lo que ella llama la "babeficación de nuestra generación". Estudiante de último año de la Universidad de Oklahoma, Tow conoce a estudiantes universitarios cuyos padres monitorean su paradero mediante apps de rastreo.

"Los padres reciben notificaciones automáticas cuando sus estudiantes salen de los dormitorios y regresan a sus dormitorios", dice Tow, de 22 años, quien se especializa en trabajo social y estudios de género.

Tow también nota una "sensación general de desilusión" en su generación. Cita estadísticas sobre que hoy en día menos adolescentes solicitan licencias para conducir. "Creo", dice, "que existe una correlación entre que los estudiantes puedan conducir y que los estudiantes tengan sexo".

Otra causa de la disminución de las tasas de sexo podría ser el fácil acceso a la pornografía en línea, dicen los expertos. A la edad de 17 años, tres cuartas partes de los adolescentes han visto pornografía en línea, con una edad promedio de primera exposición a los 12 años, según un informe de Common Sense Media, un grupo de defensa de los niños sin fines de lucro.

"La pornografía se está convirtiendo en la educación sexual de los jóvenes", dice Justine Fonte, una profesora de educación sexual con sede en Nueva York. Dice que la pornografía moldea y distorsiona las ideas de los adolescentes sobre los actos sexuales, el poder y la intimidad. "Puedes regresar, avanzar rápido, ver tanto como quieras. No requiere que pienses en cómo se siente la persona".

¿ESTÁ EN EVOLUCIÓN LA DEFINICIÓN DE CONSENTIMIENTO SEXUAL?

Varios expertos dijeron que esperaban que la disminución pudiera atribuirse en parte a una comprensión más amplia del consentimiento y un aumento en la educación sexual "integral" que se enseña en muchas escuelas, lo que se ha convertido en un blanco en las guerras culturales actuales.

A diferencia de los programas de abstinencia total, las lecciones incluyen debates sobre la comprensión de las relaciones saludables, la identidad de género, la orientación sexual y la prevención de embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual. Contrario a lo que piensan los críticos, dijo Fonte, es más probable que los jóvenes retrasen el inicio de la actividad sexual cuando tienen acceso a la educación sexual.

Algunas escuelas y organizaciones complementan la educación sexual con asesoramiento entre pares, donde se capacita a los adolescentes para que conversen entre ellos sobre las relaciones y otros temas que los jóvenes pueden encontrar incómodos para hablarlos con adultos.

Annika, de 14 años, es una embajadora de pares capacitada por Planned Parenthood (Paternidad Planeada) y estudiante de noveno grado de secundaria en el sur de California. Ha ofrecido orientación a amigos en relaciones tóxicas y le preocupa la omnipresencia de la pornografía entre sus compañeros, especialmente entre amigos varones. Para ella es claro que la pandemia atrofió la vida sexual.

La encuesta de los CDC de 2023, que actualmente está en curso, expondrá si la disminución fue temporal. Annika sospecha que mostrará un pico. En su escuela, al menos, los estudiantes parecen estar recuperando el tiempo perdido.

"La gente perdió esos dos años, así que lo anhelan más", dijo. A menudo ha estado en el baño de una escuela donde las parejas en los cubículos de al lado están involucradas en actividades sexuales.

Una vez más, ¿la definición de sexo? "Cualquier acto sexual", dice Annika. "Y la cópula sexual es un tipo de acto".

Para obtener una lectura verdaderamente precisa de la sexualidad adolescente, se debe tener en cuenta la evolución del lenguaje, dice el Dr. John Santelli, profesor de la Universidad de Columbia que se especializa en sexualidad adolescente.

"La palabra cópula solía tener otro significado", señala. "'Solía significar simplemente tener un diálogo".