México en la ONU necesidad de modelos de gestión migratoria

Alicia Bárcena

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, participó en el debate general de la ONU, en el que destacó la necesidad de que haya modelos de gestión migratoria que faciliten la integración en las sociedades de acogida y protejan sus derechos.La secretaria de Relaciones Exteriores abogó por "avanzar hacia modelos de gestión migratoria que ofrezcan espacios de inserción laboral y financiera seguras y formales que faciliten la integración en las sociedades de acogida".En su participación destacó que "el fenómeno migratorio sin precedentes concierne a toda la comunidad internacional, a todos en su conjunto (...) México insiste en la urgencia de atender las causas estructurales y profundas (...) reafirmamos la importancia de apoyar a las comunidades origen y sumar voluntades para lograrlo", indicó."Se requiere el apoyo de todos los países y especialmente de aquellos países receptores que se benefician de las aportaciones de las personas migrantes (...) En EU, nuestros migrantes aportan más de 500 mil millones de dólares en impuestos", detalló.La canciller mexicana remarcó que se necesitan "modelos que protejan los derechos humanos" de los migrantes "en todo el ciclo (...) Es momento de ponerle fin a la demonización y persecución de los migrantes"."México encara el reto de la movilidad humana donde nos ha puesto la geografía ineludiblemente. México tiene una brújula clara: la migración debe ser una opción y no una obligación. Cuando una persona migra, debe hacerlo de manera segura, ordenada y regular".La canciller también remarcó que "no aceptamos que se ponga en duda el carácter progresivo de los estándares internacionales en materia de igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual. Abogamos por avances en igualdad de género".Destacó el compromiso de México para transformar las estructuras que impiden el adelanto de las mujeres y el pleno goce de sus derechos humanos. Además, de la promoción de la participación sustantiva de las mujeres en la toma de decisiones, y la transversalización de la perspectiva de género, poniéndola al centro en todos los espacios, foros, organismos y acuerdos internacionales.Acerca de la desigualdad, dijo que "es el gran desafío. No basta con reducir la pobreza, se requiere un cambio de paradigma de desarrollo que redistribuya el poder y la riqueza, y que cierre las inaceptables brechas y asimetrías entre ricos y pobres y entre países".también resaltó el combate urgente a la desigualdad en el mundo.Agenda 2030 requiere una acción urgente, afirma canciller mexicanaLa titular de la SRE abordó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Acción Climática y Cumbre del Futuro, y la cooperación para el desarrollo.Recordó que "la Agenda 2030 requiere de una acción urgente, para rescatarla, de acuerdo con las palabras del secretario general, António Guterres, 'la pandemia inhibió el avance hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero la trayectoria anterior a la pandemia no era alentadora y el contexto actual de incertidumbre macroeconómica y geopolítica exige medida ambiciosas e inmediatas".Mencionó la "reforma urgente del sistema financiero internacional". Habló sobre la postura de México en la paz y seguridad internacionales.Destacó el diálogo, "una avocación que se nutre en sus convicciones". Abordó el proceso de paz en Colombia y el diálogo político en Venezuela, "con la no intervención".México ante la guerra en Ucrania y otros temas internacionalesSobre la guerra en Ucrania dijo: "condenamos la invasión de Rusia a Ucrania, porque es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional (...) Reconocemos que todo Estado soberano tiene derecho a contar con los medios para recuperar su integridad territorial, pero es cierto que la carrera armamentista nos aleja de una solución pacífica. Tenemos que dejar de hablar de guerra y empezar a hablar de paz."México continuará con su lucha en favor del desarme y la no proliferación de armas nucleares, como lo acredita el Tratado de Tlatelolco y el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares".También remarcó que "rechazamos de forma contundente el tráfico ilícito de armas de fuego y simplemente les doy el dato: recibimos 200 mil armas de fuego que se trafican cada año a México desde nuestro vecino del norte, las cuales caen en manos de la delincuencia organizada, produciendo innumerables víctimas fatales (...) Necesitamos medidas enérgicas para disminuir la amplia disponibilidad de armas de fuego."Las empresas y fabricantes distribuidoras deben asumir su responsabilidad y asumir medidas (...) para evitar que estas armas sean desviadas hacia el mercado ilícito".Sobre el conflicto entre Israel y Palestina destacó "el compromiso de México para la solución de dos Estados, viviendo al lado, en paz y con fronteras seguras y a reconocer el derecho del pueblo de Israel, pero no a expensas del pueblo palestino".Además, remarcó: "Pongamos fin a situaciones aberrantes, como el continuo embargo que sufre Cuba, totalmente injustificado y contrario al derecho internacional y ajeo a valores como la convivencia pacífica que prevalece entre los pueblos de América Latina y el Caribe."Demandamos que Cuba deje de ser considerada como un país que auspicia o alienta el terrorismo".Bárcena abordó, además, la situación en Haití, las mejoras a la atención de la salud en el mundo, entre otros temas.