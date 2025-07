Adolfo Macías Villamar es extraditado a Estados Unidos

QUITO (AP) — Ecuador extraditó el domingo hacia Estados Unidos al mayor capo criminal y narcotraficante recientemente recapturado Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", convirtiéndose en el primer ecuatoriano en ser entregado a ese país, confirmaron las autoridades penitenciarias.

"El ciudadano Adolfo Macías, alias Fito, fue retirado de las instalaciones del Centro de Privación de Libertad La Roca bajo custodia de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, para los fines que correspondan en el marco de un proceso de extradición", indicó el Servicio de Atención Integral para Adultos Privados de Libertad (SNAI) en un mensaje de chat enviado a periodistas. Agregó que la extradición se dio conforme a lo dispuesto por las autoridades competentes.

El organismo adjuntó en el mensaje una fotografía en la que se ve a "Fito" vestido con camiseta anaranjada, un pantalón corto y protegido con chaleco antibalas y un casco. Varios agentes de la policía con armas largas y sus rostros encubiertos lo custodiaban en un punto que no fue detallado y en el que se observa una tanqueta militar. Tampoco se precisa en qué momento se tomó la imagen.

La medida sorprendió pues se esperaba antes el anuncio de autorización del presidente Daniel Noboa y la respectiva notificación a Estados Unidos.

El líder de la banda criminal "Los Choneros", de 45 años, es requerido por la justicia estadounidense desde abril, cuando un fiscal lo acusó ante una corte de Nueva York de liderar una organización que traficaba armas y municiones desde ese país para ingresarlas a Ecuador. También de distribuir miles de kilos de cocaína en Estados Unidos.

La decisión se adoptó después de que Estados Unidos enviara un documento a Ecuador ofreciendo garantías de respeto a los derechos y la vida del capo criminal.

Consultado por The Associated Press sobre los siguientes pasos legales tras la extradición, el abogado de alias "Fito", Alexei Schacht, indicó en un correo electrónico que "compareceremos mañana (lunes) ante el Tribunal Federal de Brooklyn, ubicado en 225 Cadman Plaza, donde se declarará no culpable". Dijo que luego de ello su cliente será llevado a una cárcel por determinar.

Macías fue recapturado a fines de junio en la costa centro del país luego de estar prófugo por un año y medio tras escapar de una cárcel de Guayaquil donde cumplía una sentencia de 34 años por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato.

Desde 2020 está al mando de "Los Choneros", una organización criminal que surgió en la década de 1990 y que, según las autoridades, controlaba el paso de drogas por las costas del Pacífico en coordinación con el cártel mexicano de Sinaloa.

Antes de "Fito" dos narcotraficantes ecuatorianos —Édison Prado, alias "Gerald", y Washington Sánchez Farfán, alias "Gato Farfán"— fueron extraditados a Estados Unidos pero desde Colombia, donde habían sido detenidos.