Advertencia de Biden sobre "armagedón", sin sustento en pruebas

WASHINGTON (AP) — La advertencia del presidente estadounidense Joe Biden de que el mundo corre el riesgo de un "armagedón" nuclear fue hecha para enviar el mensaje de que nadie debería subestimar el extraordinario peligro que supondría el despliegue de armas nucleares tácticas por parte de Rusia en su guerra contra Ucrania, dijeron funcionarios de la Casa Blanca.



La sombría apreciación del presidente, expresada el jueves por la noche, resonó en todo el mundo, pero pareció ir más allá de las valoraciones actuales de los servicios de inteligencia estadounidenses, cuyos responsables admiten no tener pruebas de que el presidente ruso Vladimir Putin esté preparándose para emplear armas atómicas de forma inminente.

Durante un evento demócrata de recaudación de fondos, Biden aseguró que Putin "no está bromeando cuando habla sobre el uso de armas nucleares tácticas o armas biológicas o químicas".

"No hemos enfrentado la posibilidad del armagedón desde Kennedy y la Crisis de los Misiles de Cuba", añadió. Indicó que la amenaza de Putin es real "porque su ejército está, se podría decir, obteniendo resultados notablemente negativos".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jan-Pierre, no respondió directamente el viernes a una pregunta sobre si Bien había acudido al evento planeando invocar el armagedón, cuando trató de aclarar los comentarios improvisados del presidente.

Jan-Pierre dijo a los reporteros: "Los comentarios de Rusia de que podría usar armas nucleares son irresponsables y no hay forma de hacerlos sin consecuencias no planeadas. Eso no puede suceder". Añadió que "si la Crisis de los Misiles en Cuba nos enseñó algo es el valor de reducir el riesgo nuclear y no blandirlo".

Durante meses, el equipo de seguridad nacional de Biden ha advertido que Rusia pudiera usar armas de destrucción masiva en Ucrania a medida en que enfrenta reveses estratégicos graves en el campo de batalla, pero las declaraciones del presidente fueron la advertencia más desnuda por el gobierno estadounidense sobre el peligro de una guerra nuclear.

Un funcionario dijo que Biden estaba tratando de advertir que no se debe subestimar el peligro de cualquier nivel de armas nucleares tácticas.

Existen ciertos temores entre el gobierno norteamericano de que Rusia ha determinado que puede usar su arsenal nuclear de una manera que no represente un ataque nuclear "total" contra Ucrania y enfrentar apenas una respuesta limitada de Estados Unidos y sus aliados occidentales, que están determinados a impedir que la guerra en Ucrania desborde sus fronteras, de acuerdo con el funcionario, que habló a condición de preservar el anonimato para comentar el tema.

Putin ha aludido reiteradamente a emplear el vasto arsenal nuclear de su país, incluso el mes pasado, cuando anunció planes para movilizar a sus reservistas para servir en Ucrania.

"Quiero recordarles que nuestro país tiene varios medios de destrucción... y cuando la integridad territorial de nuestro país es amenazada, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, ciertamente usaremos todos los medios a nuestra disposición", aseguró Putin. "No es un blofeo".

En Europa, los líderes trataron de calmar las cosas tras las palabras de Biden.