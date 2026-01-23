Advierten crisis alimentaria "catastrófica" en Nigeria
DAKAR, Senegal.- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU afirmó el jueves que más de un millón de personas en el noreste de Nigeria podrían perder el acceso a ayuda alimentaria y nutricional de emergencia en cuestión de semanas, a menos que se obtengan fondos, mientras la violencia y el hambre aumentan día a día en la región.
La agencia alimentaria de las Naciones Unidas dijo en un comunicado que reducirá excesivamente la asistencia en febrero, limitándola a solo 72.000 personas, en comparación con los 1,3 millones de asistencias durante la temporada de escasez del año pasado, que va de mayo a octubre.
Según el PMA, es probable que 35 millones de personas experimenten hambre severa en Nigeria este año, la cifra más alta del continente y la mayor registrada desde que la agencia comenzó a recopilar datos en el país africano.
El PMA ha brindado asistencia alimentaria en el noreste de Nigeria desde el año de 2015, llegando a casi dos millones de personas al año en áreas gravemente afectadas.
