Advierten que la BBC está en "serio riesgo" por los planes de Boris Johnson

LONDRES (EFE).- Más de 120 influyentes voces del mundo de la cultura, el periodismo y la academia en el Reino Unido alertan en una carta abierta divulgada este jueves de que el papel de servicio público de la cadena BBC está en "serio riesgo" por los recortes y planes de futuro del Gobierno del primer ministro Boris Johnson.



Los escritores Salman Rushdie y Hilary Mantel, el historiador Timothy Garton Ash y el periodista Alan Rusbridger, entre otros, urgen en la misiva a defender la función del canal como baluarte de la "calidad, diversidad, innovación, debate respetuoso y confianza" informativa.

"Los principios de servicio público que nos han sido de tanta utilidad están en serio riesgo. No solo por las plataformas de 'streaming' sin regulación y el contenido dirigido al 'click-bait' de las grandes compañías tecnológicas, sino también debido al Gobierno", avisa la carta, divulgada por el grupo de presión British Broadcasting Challenge.

"El presupuesto de la BBC ha sido recortado en un 30 % en los últimos diez años" y "afronta todavía más recortes en los siguientes presupuestos", recalcan los intelectuales y periodistas.

Critican además que el Gobierno ha creado un grupo de expertos para asesorarle sobre el futuro del canal público que se "reúne en secreto", sin hacer públicas su agenda, deliberaciones o recomendaciones.

Desde que llegó al poder en 2019, Johnson ha sugerido que estudia la posibilidad de dejar de multar a las personas que no pagan el canon anual obligatorio con el que se financia la cadena pública (157.50 libras), si bien no ha dado ese paso por ahora.

El ministro de Cultura, Medios de comunicación y Deportes, Oliver Dowden, publicó en noviembre una columna en el diario "The Telegraph" en la que llamaba a una "profunda" reflexión sobre el papel de las televisiones públicas en la "era digital" y urgía a cuestionarse "si las necesitamos".

Ese mismo mes creó el panel de expertos que guiará el futuro de la BBC, dirigido por el lord conservador Michael Grade, que presidió la cadena entre 2004 y 2006.

Grade ha defendido desde entonces la necesidad de relajar las normas de imparcialidad a las que deben someterse los canales de televisión informativos en el Reino Unido.

"No entiendo por qué el 'Daily Mail' no debería tener su propio canal de noticias con sus puntos de vista, o el 'Financial Times', o el 'Mirror', el 'Sun', cualquiera con un punto de vista", dijo Grade en una conferencia, según ha recogido el diario "The Guardian".

El debate llega cuando se ultima el lanzamiento de dos nuevos canales de noticias en el Reino Unido que aspiran a ocupar el espacio informativo conservador con un estilo que se ha comparado con el de la estadounidense Fox News (GB News y News UK).