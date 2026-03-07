Afganistán lanza letal ofensiva nocturna

Kabul, Afganistán.- El Gobierno de los talibanes aseguró este viernes haber matado a 44 soldados paquistaníes durante una ofensiva nocturna a lo largo de la frontera, en una de las jornadas más violentas, que eleva a más de 250 las supuestas bajas militares de Islamabad reivindicadas por Kabul desde el inicio de la crisis.

En un balance provisional basado en distintos reportes emitidos de madrugada por el Ministerio de Defensa afgano, las autoridades se atribuyeron además la toma de siete puestos de control paquistaníes y el derribo de dos drones, a la espera de publicar un informe exhaustivo de la operación.

El Ministerio afgano justificó la ofensiva como una respuesta a "los continuos ataques aéreos del régimen militar paquistaní y el asesinato de civiles", y advirtió de que los ataques no cesarán hasta que Islamabad detenga "estos crímenes atroces".

"Fue una de las noches más duras. Cada momento transcurría con miedo por el sonido del armamento pesado y la amenaza de ataques aéreos y fuego de mortero desde el lado paquistaní", relató a EFE Jamroz Zadran, residente del distrito de Janikhil, en la provincia oriental de Paktia.

Esta fue una de las regiones, junto a Kunar, Nangarhar, Khost y Kandahar, donde los civiles vivieron una noche de terror ante la fuerte expansión de los combates.

Según la recopilación de los distintos partes militares emitidos por el Gobierno talibán, desde que comenzaron las operaciones de represalia el pasado 26 de febrero, entre 250 y 260 soldados paquistaníes habrían muerto y más de un centenar habrían resultado heridos.

Por su parte, Pakistán asegura haber matado a más de 500 combatientes talibanes y herido a otros 696, además de haber destruido 226 puestos de control tras irrumpir en suelo afgano.

Sin embargo, las únicas cifras verificadas de forma independiente provienen de Naciones Unidas, que confirmó este viernes que al menos 56 civiles afganos han muerto, entre ellos 24 niños y seis mujeres, y 139 han resultado heridos desde el inicio de la escalada.