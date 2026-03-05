logo pulso
Por EFE

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
Afganistán y Pakistán mantienen combates

Kabul, Afganistán.- Los enfrentamientos entre las fuerzas talibanas y el Ejército de Pakistán persisten este miércoles en varios puntos de la frontera, en una nueva jornada de intercambios de artillería y hostilidades que cumple ya diez días.

"Fuerzas de la 6ª Brigada Fronteriza del 205 Cuerpo Al-Badr capturaron totalmente siete puestos de avanzada del régimen militar paquistaní, resultando en decenas de soldados enemigos muertos o heridos", afirmó el Ministerio de Defensa afgano.

Los residentes de provincias como Kunar, en el noreste del país, denunciaron el impacto de más de un centenar de proyectiles en zonas civiles.

"Para ser sincero, permanecimos despiertos hasta la mañana. Los niños lloraban y temíamos en cada momento que cayeran los morteros", relató Ikramullah Safi, residente del distrito de Sarkano. Según la televisión estatal afgana, solo en ese distrito impactaron 82 proyectiles en las últimas 24 horas.

Pese a la violencia en la Línea Durand, la frontera de facto que separa ambos países, Kabul registró una noche de relativa calma tras días de tensión y sobrevuelos, ofreciendo un breve respiro a la capital.

Mientras Islamabad cifra en 482 los combatientes talibanes fallecidos desde el inicio de la crisis el 22 de febrero, cuando Pakistán atacó presuntas bases insurgentes en el este de Afganistán, el régimen de Kabul solo reconoce 13 bajas militares y denuncia la muerte de 110 civiles por los bombardeos.

