Afines a Maduro piden su libertad

CARACAS.- Al cumplirse una semana de la intervención militar estadounidense en Caracas, venezolanos afines al oficialismo marcharon el sábado en varias ciudades del país para exigir el retorno del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, mientras que la presidenta encargada Delcy Rodríguez condenó la acción militar.

El exmandatario y su mujer, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos de conspiración de narcoterrorismo , entre otros.

Mientras del gobierno se manifestaban en ciudades como Caracas, Trujillo, Nueva Esparta, Miranda y otras localidades, la presidenta encargada participaba en un evento público del sector social, en un intento por mostrar que el país continúa su rumbo.

Rodríguez, a cargo del poder tras la captura del líder venezolano , aseguró que en Venezuela "hay un gobierno, el del presidente Nicolás Maduro, y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure su secuestro... No vamos a dejar de condenar la agresión criminal" del 3 de enero.

En las calles, cientos de personas portaban banderas tricolores del país sudamericano, en una concentración que dificultaba menos de lo habitual.

"Aquí estamos en resistencia, exigiendo al gobierno norteamericano que nos entregue a nuestro presidente Nicolás Maduro", declaró el manifestante Daivy Cobo a la televisión pública.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump escribió en su red social: "Amo al pueblo venezolano y ya estoy haciendo que Venezuela vuelva a ser próspera y segura".

Tras la sorprendente acción militar que derrocó a Maduro, Trump aseguró que Washington regirá al país sudamericano y pidió acceso a recursos petroleros , que prometió utilizar "para beneficiar a la gente" de ambos países.

La víspera, Caracas y Washington anunciaron que evaluaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019 , y la reapertura de las sedes diplomáticas respectivas.

Sin embargo, la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos advirtió el sábado en la red social X que la situación en Venezuela "sigue siendo inestable" y representa graves riesgos para los ciudadanos estadounidenses, a quienes conminó a abandonar el país "de inmediato".

En tanto, familias con seres queridos en la cárcel se reunieron por tercer día consecutivo frente a las cárceles de Caracas y otras comunidades con la esperanza de recibir avisos sobre su posible liberación.

La familia de Diógenes Angulo quedó conmocionada apenas un par de minutos después de que saliera de prisión tras estar allí un año y cinco meses. Fue detenido por publicar un vídeo de una manifestación de la oposición. "Gracias a Dios, voy a disfrutar de nuevo de mi familia", dijo The Associated Press, y agregó que los demás detenidos "están bien".

Un familiar de la activista Rocío San Miguel, una de las primeras liberadas y que posteriormente se trasladó a España, precisó en un comunicado que su excarcelación "no se trata de una libertad plena, sino de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad".

La organización civil Foro Penal indicó el sábado que el número de excarcelados subió a 11, pero 809 continúan presos "por razones políticas". Las autoridades niegan que haya presos políticos en el país, y acusan a los detenidos de conspirar contra el gobierno.