Agencia ambiental suspende a 139 empleados que criticaron políticas bajo Trump

La Agencia de Protección Ambiental puso el jueves en licencia administrativa a 139 empleados que firmaron una "declaración de disidencia" con sus políticas, acusándolos de "socavar ilegalmente" la agenda de la administración Trump.

En una carta hecha pública el lunes, los empleados escribieron que la agencia ya no está cumpliendo con su misión de proteger la salud humana y el medio ambiente. La carta representó una rara crítica pública de los empleados de la agencia, quienes sabían que podrían enfrentar represalias por hablar en contra de la disminución de fondos y el apoyo federal para la ciencia climática, ambiental y de salud.

En un comunicado el jueves, la EPA dijo que tiene una "política de tolerancia cero para los burócratas de carrera que socavan, sabotean y menoscaban ilegalmente" la agenda de la administración Trump.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los empleados fueron notificados de que habían sido colocados en un "estado temporal, sin deberes, con pago" durante las próximas dos semanas, a la espera de una "investigación administrativa", según una copia del correo electrónico obtenida por The Associated Press. "Es importante que entiendan que esto no es una acción disciplinaria", dice el correo electrónico.

Más de 170 empleados de la EPA pusieron sus nombres en el documento, con alrededor de 100 más firmando de forma anónima por temor a represalias, según Jeremy Berg, exeditor en jefe de la revista Science, quien no es empleado de la EPA pero fue uno de los científicos o académicos no pertenecientes a la EPA que también firmaron.

Científicos de los Institutos Nacionales de Salud tomaron una medida similar a principios de junio, pero Berg dijo que no estaba al tanto de ninguno en los NIH que haya sido puesto en una licencia administrativa similar.

Bajo el administrador Lee Zeldin, la EPA ha recortado fondos para mejoras ambientales en comunidades minoritarias, prometió revertir regulaciones federales que reducen la contaminación del aire en parques nacionales y reservas tribales, quiere deshacer una prohibición sobre un tipo de asbesto y propuso derogar reglas que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta de plantas de energía alimentadas por carbón y gas natural.

Zeldin comenzó a reorganizar la oficina de investigación y desarrollo de la EPA como parte de su impulso para recortar su presupuesto y desmantelar su estudio sobre el cambio climático y la justicia ambiental. Y está buscando revertir reglas de contaminación que, según un examen de AP, se estimó que salvarían 30,000 vidas y $275 mil millones cada año.

La EPA respondió a la carta de los empleados a principios de esta semana diciendo que las decisiones de política "son el resultado de un proceso en el que el administrador Zeldin es informado sobre las últimas investigaciones y ciencia por los profesionales de carrera de la EPA, y la gran mayoría son profesionales consumados que se enorgullecen del trabajo que esta agencia realiza día tras día".