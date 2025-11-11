Agencia anticorrupción de Ucrania detiene a implicados en escándalo de corrupción energética

KIEV, Ucrania (AP) — Una agencia anticorrupción de Ucrania informó el martes que detuvo a cinco personas e identificó a otros siete sospechosos en una importante investigación anticorrupción que se centra en presuntos sobornos por un valor de unos 100 millones de dólares en el sector energético del país.

En su comunicado, la Oficina Nacional Anticorrupción no reveló los nombres de los sospechosos, pero dijo que entre ellos están un empresario que, presuntamente, es el cerebro del complot, un exasesor del ministro de energía del país y un ejecutivo de la empresa nacional de energía atómica Energoatom.

El comunicado se emitió un día después de que la agencia revelara algunos detalles de una investigación de 15 meses sobre supuesta corrupción en el sector energético, que incluye a Energoatom.

Grandes cantidades de fondos ucranianos y extranjeros han fluido hacia el sector energético, dentro de un frenético ritmo de reparaciones de infraestructura que sigue a los incesantes ataques aéreos rusos. El Ministerio ucraniano de Energía dijo el martes que Rusia atacó la infraestructura energética en las regiones de Járkiv, Odesa y Donetsk durante la noche y que se implementaron cortes de energía programados en la mayoría de las regiones de Ucrania.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Oficina Anticorrupción tiene la tarea de erradicar la corrupción arraigada, ampliamente considerada como un obstáculo para los esfuerzos de Kiev por obtener la membresía en la Unión Europea. Se enfoca en la corrupción de alto nivel, particularmente en casos que involucran a altos funcionarios y empresas estatales.

Anteriormente informó haber descubierto una importante trama de corrupción relacionada con contratos de adquisición militar inflados y con el desvío de millones de dólares destinados a comprar proyectiles de mortero para los esfuerzos de Ucrania por frustrar la invasión total de Rusia.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, hizo una valoración positiva de la nueva investigación. "Cualquier acción efectiva contra la corrupción es una necesidad urgente", afirmó en su discurso a la nación el lunes por la noche.

Instó a los funcionarios del gobierno a cooperar con los investigadores.

Zelenskyy también ha enfrentado el descontento público sobre el tema de la corrupción. El mes pasado, revirtió rápidamente una ley que habría limitado la independencia de los organismos de control anticorrupción del país tras protestas masivas en las calles. Los funcionarios de la UE también lo presionaron para que cambiara de opinión.

Los investigadores anticorrupción alegan que los proveedores de Energoatom fueron obligados a pagar sobornos, que ascendían a entre el 10% y el 15% del valor de un contrato, para seguir proporcionando servicios y bienes a la empresa.

También sospechan que varios altos funcionarios utilizaron sus conexiones para "mantener el control sobre las decisiones de personal, los procesos de adquisición y el flujo de recursos financieros" para operar el esquema de sobornos.

Energoatom, una empresa estatal que genera más de la mitad del suministro energético de Ucrania, afirmó en un comunicado que la investigación no ha interrumpido la producción ni la seguridad operativa.

Mientras tanto, el Estado Mayor general de Ucrania afirmó el martes que sus fuerzas atacaron dos refinerías de petróleo y una terminal petrolera rusa como parte de su campaña con drones de largo alcance para privar a Moscú de ingresos vitales para su esfuerzo bélico.

Las fuerzas ucranianas atacaron la refinería de petróleo de Saratov en Rusia durante la noche por quinta vez en los últimos meses, iniciando lo que llamó un "enorme incendio", dijo el Estado Mayor. Otro objetivo fue la refinería Orsknefteorgsintez, que produce más de 30 tipos de productos petroleros y abastece al ejército ruso, dijo.

Las fuerzas ucranianas también atacaron una terminal petrolera en el puerto de Feodosia, en la Crimea ocupada por Rusia. La terminal se utiliza para suministrar combustible y lubricantes a la península ocupada y a partes del sur de Ucrania.

En Moscú, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, conocido como FSB, afirmó el martes que frustró un complot de inteligencia ucraniana para reclutar pilotos rusos y secuestrar un avión de combate MiG-31 que transportaba un misil hipersónico Kinzhal.

El FSB suele afirmar que ha frustrado complots contra Rusia, generalmente sin proporcionar ninguna prueba. Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han hecho ningún comentario.