Agente migratorio mata a conductora en Minneapolis

MINNEAPOLIS, Minnesota.- Un agente de inmigración de mató a tiros el miércoles a una automovilista en Minneapolis durante la redada migratoria más reciente del gobierno de Estados Unidos en una ciudad del país, disparos que según funcionarios federales fueron en defensa propia, pero que el alcalde mostró imprudentes e innecesarios.

La mujer de 37 años fue abatida frente a un familiar durante una parada de tráfico en un barrio residencial nevado al sur del centro de Minneapolis, a sólo unas cuadras de de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona ya 1,6 kilómetros (1 milla) de donde el afroestadounidense George Floyd fue asesinado por la policía en 2020. La muerte de la mujer atrajo rápidamente a una multitud de cientos de manifestantes enojados.

Durante una visita a Texas, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el incidente de "acto de terrorismo interno" llevado a cabo contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por una mujer que "intentó atropellarlos y los embistió con su vehículo. Uno de nuestros agentes actuó rápidamente y disparó de manera defensiva, para protegerse a sí mismo ya las personas a su alrededor".

Pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que esa descripción era "basura" y criticó duramente el despliegue federal de más de 2.000 agentes en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul como parte de la redada migratoria.

"Lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza", declaró Frey, y pidió a los agentes federales que se vayan de la ciudad. "Están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas".