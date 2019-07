Agentes migratorios llegan a Florida para inicio de redadas de Trump

Residentes de Immokalee, en el condado de Collier, han reportado una fuerte presencia de oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).



Se trata de una comunidad agrícola con unos 27 mil habitantes, en su gran mayoría hispanos, según estimativos de 2017 de la Oficina del Censo, y que no estaba incluida en las diez ciudades en las que se cree se centrarán las redadas.



Una portavoz de ICE, Tammy Spicer, no quiso confirmar a los medios el hecho "por cuestiones de seguridad", pero según el canal NBC de Miami fuentes oficiales le confirmaron la presencia de ICE en Immokalee, unos 60 kilómetros al este de la ciudad costera y turística de Naples.



Trump confirmó este viernes que pretende deportar a "miles" de indocumentados, y dijo que planea visitar en algún momento un centro de detención para inmigrantes.



Grupos a favor de los inmigrantes han estado preparando a comunidades de inmigrantes en las ciudades de Miami, Atlanta, Chicago, Baltimore, Denver, Houston, Los Ángeles, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco, donde al parecer ICE realizará los arrestos para deportar inmigrantes indocumentados



El objetivo serían unas 2,000 personas que ya tienen una orden final de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.



Al parecer estos operativos se harán donde las autoridades han acelerado los casos de inmigración de miles de recién llegados.



En declaraciones de Trump a los periodistas en la Casa Blanca, el presidente respondió afirmativamente cuando le preguntaron si es cierto que ICE empezará sus redadas este domingo.



"Es una operación enorme, si se ha filtrado que va a comenzar no pasa nada, empieza el domingo, y vamos a sacar de aquí a miles" de indocumentados, aseguró Trump antes de emprender un viaje a Wisconsin y Ohio.



Las redadas estaban previstas para finales del mes pasado, pero Trump las postergó dos semanas, plazo que acabó este pasado domingo, para dar tiempo a que demócratas y republicanos pactasen un acuerdo migratorio en el Congreso, pero hasta el momento no han alcanzado ningún pacto al respecto.