Agricultores en Europa protestan contra acuerdo

PARÍS.- Decenas de agricultores enfurecidos se manifestaron en Francia y Grecia el jueves, deteniendo el tráfico y bloqueando carreteras clave con tractores para protestar contra los aviones de la Unión Europea de avanzar con un acuerdo de libre comercio con cinco naciones sudamericanas.

Los agricultores condujeron alrededor de un centenario de tractores hacia París y se reunieron frente a la poderosa cámara baja del parlamento de Francia, la Asamblea Nacional, bajo la estrecha vigilancia de un gran número de policías.

En Grecia, los agricultores intensificaron las protestas a nivel nacional, lanzando un bloqueo de 48 horas de las principales autopistas, cruces y estaciones de peaje. Los tractores alinearon rutas clave en todo el país, manteniendo todo tráfico excepto vehículos de emergencia en protesta por el controvertido pacto UE-Mercosur y aumento de costos.

Los agricultores europeos han denunciado el acuerdo comercial con el bloque formado por Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, argumentando que perjudicaría sus medios de vida e inundaría el mercado con importaciones más baratas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ludovic Dupeux, de la rama de Coordinación Rural en Córcega, llegó a París desde la isla mediterránea en barco, tractor y tren. Dijo que el presidente centrista Emmanuel Macron no ha hecho lo suficiente para evitar que se firme el acuerdo.

"Queremos que el presidente Macron esté del lado de los agricultores". "Necesita decirlo claramente y también imponerlo".

Los agricultores en Grecia dicen que están llevados a la desesperación. La principal autopista de Grecia que conecta Atenas con la ciudad norteña de Tesalónica estaba cerrada en ambas direcciones en varios puntos y los agricultores exigieron mayor apoyo.

La policía dirigió el tráfico a rutas secundarias cuando fue posible y no intervino para contrarrestar los bloqueos.

Pero el gobierno conservador del país ha advertido que no tolerará bloqueos más prolongados.

"Hemos llegado a un punto de quiebre", indicó Yiannis Baritas, un agricultor de col y padre de cinco hijos, en un bloqueo en el sur de Grecia. "Nos quedaremos aquí el tiempo que sea necesario".