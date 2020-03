Airbnb propone a sus usuarios en Francia dejar viviendas al personal médico

Airbnb, a petición del Ministerio francés de Vivienda, ha lanzado un dispositivo para que sus clientes propietarios de viviendas, vacías ahora a causa del coronavirus, las puedan proponer gratuitamente al personal sanitario y otros trabajadores movilizados en esta crisis.



La plataforma de alquiler en línea no cobrará gastos por estas operaciones y dará al propietario 50 euros para hacer frente a los gastos de limpieza.



Además de personal médico, los voluntarios y empleados de residencias de ancianos y de otros alojamientos de emergencia podrán acceder a este dispositivo en caso de que necesiten residir más cerca de su lugar de trabajo.



La compañía respondió así a la solicitud del titular francés de Vivienda, Julien Denormandie, que este martes en rueda de prensa telefónica indicó que "un centenar de propietarios" se han ofrecido ya a ceder sus viviendas vacías unas horas después del anuncio de la puesta en marcha.



"No se trata de requisar sino de una llamada a la solidaridad", apuntó Denormandie, quien explicó además que la petición se realizó al comprobar sobre el terreno que decenas de trabajadores habían contactado a Airbnb la semana pasada en busca de opciones.



La plataforma, que ya cuenta con una página de solidaridad para poner en contacto propietarios e inquilinos en situaciones de urgencia en todo el mundo, indicó en un mensaje a sus usuarios esta mañana que en este nuevo dispositivo podrán ofrecer únicamente viviendas enteras, y no habitaciones.



Entre alojamiento y alojamiento, el propietario dispondrá de tres días para limpiar el apartamento en total seguridad y asegurarse de que el lugar cumple con las normas sanitarias.



Esta iniciativa se suma a la de las patronales hoteleras UMIH y GNC que anunciaron el fin de semana la movilización de 500 hoteles en todo el país, con más de 20.000 habitaciones para el personal sanitario, camioneros o sin techo, dentro de los dispositivos de urgencia contra el COVID-19.