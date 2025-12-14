Aire ártico se desplaza hacia el sur de EEUU

Monroe, Washington.- Una ráfaga de aire ártico desciende desde Canadá y se extiende hacia distintas partes del norte de Estados Unidos, mientras los residentes del noroeste del Pacífico se preparan para posibles deslizamientos de tierra y fallos en los diques debido a las inundaciones, que se prevé que retrocedan lentamente.

Mientras el noroeste del Pacífico comienza a recuperarse del diluvio, un sistema meteorológico separado ya genera valores peligrosos de sensación térmica, que es la combinación de temperaturas frías del aire y el viento, en varias partes de la parte alta de la región centro-norte.

Poco antes del mediodía del sábado, la temperatura era de menos 24 grados Celsius (menos 12 grados Fahrenheit) en Grand Forks, Dakota del Norte, donde el valor de sensación térmica hacía que dicha sensación fuera de menos 36 °C (menos 33 °F).

El clima frío que afecta a gran parte del país se produce mientras los residentes del noroeste del Pacífico atraviesan más dificultades tras varios días de inundaciones. Miles de personas han sido obligadas a evacuar pueblos en la región, ya que un río atmosférico inusualmente fuerte dejó caer 30 centímetros o más de lluvia en varias partes del oeste y el centro de Washington durante varios días, inundando varias comunidades.

