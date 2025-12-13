logo pulso
Por PULSO

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
Un grupo de damas emprendedoras y visionarias  participaron en el tradicional Bazar Navideño que llevó a cabo con éxito la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Potosino de Golf con el Comité de Integración.

La inauguración estuvo a cargo de Fátima Meléndez, Tere Gallegos y Margarita Padilla.

De esta manera, las y los expositores, a fin de ofrecer las tendencias de la moda de esta época decembrina. ofrecieron una variedad de artículos.

Los asistentes admiraron desde objetos decorativos para el hogar, hasta de uso personal, muy ad hoc a la temporada.

Así, eligieron lo que más les agradó y va con su estilo de vida.

Desde luego que aprovecharon la oportunidad para convivir, disfrutar de un ambiente navideño y también para elegir sus regalos para la familia y amigos y, desde luego, sus outfits para la Nochebuena y los festejos previos.

